إزالة 9 حالات تعد على الأراضى الزراعية بمساحة 2104 أمتار فى أرمنت.. صور

الأقصر – أحمد مرعى

واصلت الأجهزة التنفيذية بمحافظة الأقصر، تنفيذ أعمال إزالة التعديات على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة، بناءا على توجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، بالتنسيق الكامل بين جميع جهات الولاية بالمحافظة والأجهزة المعنية لتنفيذ قرارات الازالة لكافة التعديات بكل قوة وحزم.

وفى هذا الصدد أعلن العميد عادل شرشر رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة أرمنت عن تنفيذ 9 حالات إزالة تعدي على أراضي زراعية على مساحة 2104 متر بمدينة أرمنت الوابورات، وذلك بمنطقة الـ57 إصلاح زراعي، موضحاً أن الحالات تم تنفيذها فى وجود إدارة الزراعة بمركز أرمنت وغطاء آمنة من مركز شرطة أرمنت، حيث كانت الحالات أسوار بالطوب الأحمر ومونة الأسمنت والطين وأعمدة خرسانية مسلحة.

ويضيف رئيس مركز ومدينة أرمنت، فى بيان صحفى، إنه تمت الإزالة بمعدات المركز لجميع الحالات،كما تم إتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين، حيث شارك فى الإزالة نائب رئيس المركز وسكرتير عام المركز ومدير المرافق ومدير المتابعة بالمركز ومدير ومشرفى الإدارة الزراعية والإصلاح الزراعى، وذلك بناءاً على توجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الاقصر لرؤساء المراكز والمدن بتكثيف المتابعة الميدانية والمرور الدائم لمواجهة التعديات على الأراضي الزراعية وإزالتها في المهد.

ومن جانبه أكد المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، على ضرورة إحكام الرقابة والسيطرة، والاستمرار في تنفيذ إزالة التعديات على أملاك الدولة والتصدي بكل حسم لكافة أشكالها، موجها بالمتابعة المستمرة، وإزالة أية تعديات في المهد، واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المتعدين، لافتاً إلى ضرورة الحفاظ على ما يتم استرداده من أراضي أملاك الدولة، حيث شارك فى التجهيزات لموجة الإزالات سكرتير عام المحافظة، ورؤساء المراكز والمدن، وممثل مديرية الأمن، وممثلي كافة جهات الولاية ومسؤولي حماية الأراضي والأملاك والمتغيرات المكانية والري والأوقاف وحماية النيل والطرق والكباري والزراعة وشركة المياه، وعدد من الجهات المعنية.



إزالة تعدى بأراضى زراعية على مساحة 2104 متر بمدينة أرمنت



تنفيذ 9 حالات إزالة تعدى بأراضى زراعية على مساحة 2104 متر