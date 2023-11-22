أمين الشعب الجمهوري بكفر الشيخ في مؤتمر انتخابي لـ حازم عمر: الانتخابات ستحدد تواجد كل حزب على الأرض

كفر الشيخ- محمد سليمان

شهدت مدينة دسوق بمحافظة كفر الشيخ المؤتمر الأول لتأييد المرشح الرئاسي المهندس حازم عمر، بحضور على أحمد، عضو مجلس النواب وأمين عام حزب الشعب الجمهوري بالمحافظة ومنسق الحزب بها، والدكتور علاء مطر، مساعد أمين المحافظة، والدكتور إيهاب الحداد، مساعد أمين المحافظة، ورجب نايل أمين بندر دسوق، المحاسب مصطفى عامر، أمين مركز دسوق، والمهندس محمد فايد أمين مركز فوة، لواء تامر عاشور، رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي وعضو هيئة مكتب الحملة، ومحمد عامر، أمين التقييم والمتابعة وعضو هيئة مكتب الحملة، وأحمد السلماوي أمين الشؤون البرلمانية وقيادات بندر ومركز دسوق وفوه، والمحاسب بلال الرشيدي، أمين الشباب وعضو هيئة مكتب الحملة، وهدير هاشم، عضو هيئة مكتب الحملة.

قال على أحمد عضو مجلس النواب، وأمين عام حزب الشعب الجمهوري، إن مرشحنا قوي وهو رئيس لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب، ورجل دولة من الطراز الأول، وله تاريخه السياسي المشرف وهو مثقف جدا ووطني من الطراز الأول.

وأضاف أمين عام الحزب بكفر الشيخ، أن هناك 4 مرشحين رئاسيين تساندهم أحزابهم، وليس العبرة من ينجح، ولكن تلك الانتخابات ستحدد كمية تواجد كل حزب على أرض الواقع، وبناءا على تلك الانتخابات ستحدد استحقاقات 3 قادمة هي المحليات،مجلس الشيوخ، مجلس النواب، وسيتم تحديد حصة استحقاق كل حزب، وفق نتيجة تلك الانتخابات التي ستحدد كيفية تواجد الحزب بالشارع، مؤكداً أنه تم اختيار مدينة دسوق لإقامة المؤتمر الأول للحزب فيها لتأييد مرشحنا الرئاسي نظرا لتاريخها السياسي العريق، كما تناول رؤية حزب الشعب الجمهوري والبرنامج الانتخابي للمهندس حازم عمر، مؤكداً أنه يعكس توجه الحزب منذ نشأته حتى الآن.

وأكد أحمد الرميلي، الأمين المساعد لشؤون التنظيم بحزب الشعب الجمهوري بأننا نبدأ اليوم أولى مؤتمراتنا من مدينة دسوق مرتكزين على قوة أمانات الحزب ببندر ومركز دسوق، وهو ما وضح من خلال أكبر عدد من التأييدات للمهندس حازم عمر بمحافظة كفر الشيخ، مؤكداً أن المهندس حازم عمر هو رجل دولة، وأن الحزب لديه رؤية واضحة منذ تأسيسه وهو ما يترجم الآن ترشحنا في انتخابات الرئاسة.

قال أشرف صحصاح، رئيس لجنة السياحة بالحزب، إننا نعيش في مصر في جو دميقراطي، سيختار كل مصري من يريده من المرشحين، وهذا الاستحقاق يختلف عن بقية الاستحقاقات السابقة.



الحضور خلال المؤتمر



الحضور في المؤتمر الأول بدسوق



الحضور من السيدات بالمؤتمر



المنصة الرئيسية للمؤتمر الأول للمرشح الرئاسي حازم عمر



المؤتمر الاول للمرشح الرئاسي حازم عمر



تعدد فقرات المؤتمر



جانب من الحضور بالمؤتمر



جانب من الحضور