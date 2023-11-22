أخبار مصر.. الرئيس السيسى يرحب بنجاح الوساطة المصرية القطرية بالوصول لاتفاق هدنة بغزة

نشر اليوم السابع خلال الساعات الماضية عددا من الأخبار والتقارير المهمة، التي شملت جميع الأصعدة، كان أبرزها أن الرئيس السيسى يرحب بنجاح الوساطة المصرية القطرية بالوصول لاتفاق هدنة بغزة.

وفيما يلى موجز أخبار مصر للساعة الواحدة ظهرا..

المنظمة المصرية لمكافحة المنشطات تؤكد حظر الترامادول بداية من أول يناير 2024

نشرت المنظمة المصرية لمكافحة المنشطات تذكيرا للرياضيين والعالمين في الحقل الرياضي، بالتأكيد على تطبيق حظر عقار الترامادول بداية من أول يناير 2024.

المركزى: 800مليار جنيه حجم التعاملات المالية عبر تطبيق انستاباى بنهاية 2023

أكد المهندس إيهاب نصر، مساعد نائب المحافظ لأنظمة وخدمات الدفع بالبنك المركزي المصري، أن نجاح تجربة إنستاباي الكبير ليس وليد الصدفة، وإنما نتاج لمجهود كبير وتجارب كثيرة، سواء من البنك المركزي أو من كافة الأطراف في المنظومة، وهو يمثل حجر الأساس لبناء منظومة قوية تعتمد على التكنولوجيا الحديثة، تنعكس على مستوى الخدمات المقدمة للمواطن، معتمدة على بنية تحتية صلبة.

يورو 2024.. موعد قرعة ونظام دور المجموعات والمتأهلين بعد نهاية التصفيات

حسم 21 منتخبًا التأهل المباشر إلى بطولة كأس الأمم الأوروبية "يورو 2024" بعد انتهاء مباريات التصفيات المؤهلة رسميا إلى النسخة المقرر إقامتها في ألمانيا، كان آخرهم منتخب كرواتيا تأهله المباشر.

مرشحو الرئاسة يرحبون بنجاح الوساطة المصرية في التوصل لهدنة بين الفصائل الفلسطينية وإسرائيل.. حازم عمر: نجاح للدبلوماسية المصرية.. "زهران": مصر صاحبة ثقل استراتيجي في الملف الفلسطيني.. يمامة: انتصار حقيقي للقضية

رحبت الحملات الانتخابية لمرشحى الرئاسة بنجاح الوساطة المصرية بالوصول إلى اتفاق هدنة إنسانية بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية لمدة 4 أيام، مؤكدين أن هذه الخطوة تأتي تتويجا للجهود المصرية المبذولة منذ اندلاع شرارة الأزمة في السابع من أكتوبر، حيث أكد الدكتور عبد السند يمامة المرشح الرئاسي، ورئيس حزب الوفد، أن الإعلان عن هدنة في فلسطين، ووقف إطلاق النار برعاية مصرية، يمثل أول انتصار حقيقي للقضية الفلسطينية، مشيدا بالإجراءات التي اتخذها الجانب المصري في هذا الصدد، ومؤكدا أن مصر لم تألو جهدا منذ اليوم الأول لخدمة القضية الفلسطينية.

رئيس الوطنية للانتخابات يوجه رسالة للمصريين ويدعوهم للتصويت في الانتخابات الرئاسية.. المستشار حازم بدوى: كل صوت بصندوق الاقتراع له تأثيره فى النتيجة.. والهيئة توقع بروتوكول لتوعية الشباب بأهمية الحياة السياسية

دعا المستشار حازم بدوى رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات ونائب رئس محكمة النقض، قبل أيام معدودة من الانتخابات الرئاسية، جموع الناخبين إلي النزول لأماكن الاقتراع والإدلاء برأيهم في حرية تامة، وأن الهيئة هي المنوطة بحماية هذا الحق وأن يكون لكل صوت في الصندوق أثر في نتيجة الانتخابات.

التفاصيل الكاملة لآلية تسليم وتسلم الأسرى بين حماس وإسرائيل ودور مصر في الصفقة.. الفصائل تسلم أسماء الإسرائيليين المخطط الإفراج عنهم قبلها بـ 24 ساعة.. 30 قاصرا و13 أما داخل غزة.. وكبار السن ضمن المفرج عنهم

تدخل الهدنة الإنسانية بين حماس وإسرائيل ظهر غد الخميس، وسيتم تفعيلها لمدة 4 أيام، وذلك بجهود مصرية وقطرية وأمريكية مكثفة مع الجانب الفلسطيني خلال الأسابيع الماضية، وكشف الباحث الفلسطيني إبراهيم سمحان الباحث المتخصص في الشأن الفلسطيني تفاصيل تسليم وتسلم الأسرى بين حماس والجانب الإسرائيلي عقب دخول الهدنة الإنسانية حيز التنفيذ ظهر غد الخميس، مشيرا إلى أن حماس ستنقل عبر الوسطاء وعلى الأرجح الجانب المصري أسماء 12 أو 15 أسيرا إسرائيليا ليتم نقلهم إلى الجانب الإسرائيلي.

الرئيس السيسى يرحب بنجاح الوساطة المصرية القطرية بالوصول لاتفاق هدنة بغزة

أعرب الرئيس عبد الفتاح السيسى عن ترحيبه بما نجحت به الوساطة المصرية القطرية الأمريكية في الوصول إلى اتفاق على تنفيذ هدنة إنسانية في قطاع غزه و تبادل للمحتجزين لدى الطرفين.

شبورة وطقس مائل للبرودة غدا بجميع الأنحاء والصغرى بالقاهرة 17 درجة

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد غدا الخميس ، طقس معتدل نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية الشرقية وشمال الصعيد ، لطيف على السواحل الشمالية الغربية ، مائلة للحرارة على جنوب سيناء، حار على جنوب البلاد، مائل للبرودة ليلا على أغلب الأنحاء.

الصحة: تقديم الخدمات الطبية لـ9447 حالة من أهالى قطاع غزة

خلال اجتماع مجلس الوزراء اليوم الأربعاء، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، تم استعراض الجهود التي تبذلها الدولة المصرية لتقديم الدعم الصحي لمصابي قطاع غزة.

الإمارات ترحب بجهود مصر لتحقيق اتفاق الهدنة الإنسانية فى قطاع غزة

رحبت الإمارات، بالجهود المصرية لتحقيق اتفاق الهدنة الإنسانية في قطاع غزة، نقلا عن اكسترا نيوز.

اتحاد عمال مصر لـ "السيسى": معك ونؤيدك فى الانتخابات الرئاسية

قال محمد جبران، رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، إن مصر شهدت في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي قفزات جبارة في مختلف المجالات في الوقت الذي كانت فيه السفينة في مهب رياح عاتية، مؤكدًا أن المسار الذى اتخذه الرئيس في قيادة البلاد كان المسار الصحيح.

الحكومة توافق على 9 قرارات خلال اجتماعها الأسبوعى اليوم

خلال اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، وافق مجلس الوزراء على عدة قرارات، تضمنت الموافقة على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن تخصيص مساحة 4.54 فدان تعادل 19082 مترا مربعا من الأراضى المملوكة للدولة ملكية خاصة ناحية محافظة مطروح، وذلك لصالح وزارة الصحة والسكان؛ لاستخدامها فى توسعات مستشفى العلمين النموذجي.

"حماية المستهلك" يبدأ تكثيف الحملات على الأسواق للتصدى لغلاء الأسعار

يبدأ جهاز حماية المستهلك رئاسة إبراهيم السجينى، رئيس الجهاز حملات مكثفة على الأسواق للتصدى لأى مخالفات يحاول البعض انتهاجها، حيث بدأ الجهاز في تشكيل لجان عمل والتنسيق مع الجهات المعنية من أجل للتأكد من توفير السلع الغذائية.

القاهرة الإخبارية: الهدنة فى قطاع غزة تبدأ غدا الساعة 10 صباحا

قال مراسل القاهرة الإخبارية، إن الهدنة في قطاع غزة ستبدأ غدا الساعة 10 صباحا.

القاهرة الإخبارية: أردوغان يعلن زيارة مصر قريبا ويؤكد: نهدف إجلاء مرضى غزة

قال مراسل قناة القاهرة الإخبارية، إن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، قال إنه يزور مصر قريبا، ويهدف إلى إجلاء مرضى من غزة فى أقرب وقت.

الصحة العالمية: تفشى الكوليرا والحصبة وحمى الضنك فى السودان بسبب الصراع

كشف الدكتور محمد توفيق مشعل، مسؤول طبي، المكتب القطرى لمنظمة الصحة العالمية في السودان، إن الصراع في السودان أثر على الحصول على المياة النظيفة، وهناك تفشى للكوليرا، و7 من 18 ولايات بتفشى فيها الكوليرا، بالإضافة إلى ضعف المدن الصحية، وعدم القدرة على توفير الخدمات الأساسية للسكان وإعادة ظهور الحصبة والملاريا وحمى الضنك.