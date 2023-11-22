أخبار البورصة اليوم الأربعاء 22-11-2023

كتب هانى الحوتى

تنوعت أخبار البورصة المصرية خلال جلسة تداول اليوم الأربعاء 22-11-2023، وجاءت أبرزها إنهاء البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بارتفاع جماعي للمؤشرات مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين المصريين والأجانب، فيما مالت تعاملات العرب للبيع، وسط تداولات بلغت 4.6 مليار جنيه، وربح رأس المال السوقي 18 مليار جنيه عند مستوى 1.691 تريليون جنيه.



إيقاف تداول 20 سهمًا أعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 20 سهمًا لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعودًا أو هبوطًا خلال جلسة تداول اليوم الأربعاء، وهم: جدوى للتنمية الصناعية، وغاز مصر، وفتنس برايم للأندية الصحية، والدولية للصناعات الطبية-إيكمى، وبي أي جي للتجارة والاستثمار، ووادي كوم امبو لاستصلاح الأراضي، والعامة لاستصلاح الأراضي والتنمية والتعمير، والنيل للأدوية والصناعات الكيماوية-النيل، والمصرية لتطوير صناعة البناء (ليفت سلاب مصر)، وأوراسكوم للاستثمار القابضة، والعامة للصوامع والتخزين، وبايونيرز بروبرتيز للتنمية العمرانية، والفنار للمقاولات العمومية والإنشاءات والتجارة والاستيراد، وديجيتايز للاستثمار والتقنية، وزهراء المعادي للاستثمار والتعمير، ومطاحن شرق الدلتا، والصخور العربية للصناعات البلاستيكية، والصناعات الغذائية العربية-دومتي، وأجواء للصناعات الغذائية-مصر، وحق اكتتاب شركة أم بي للهندسة-1.



البورصة تربح 18 مليار جنيه أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بارتفاع جماعي للمؤشرات مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين المصريين والأجانب، فيما مالت تعاملات العرب للبيع، وسط تداولات بلغت 4.6 مليار جنيه، وربح رأس المال السوقي 18 مليار جنيه عند مستوى 1.691 تريليون جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 1.6 مليار ورقة مالية بقيمة 4.6 مليار جنيه، عبر تنفيذ 126.8 ألف عملية لعدد 204 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 86.13% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 6.08%، والعرب على 7.79%، واستحوذت المؤسسات على 26.51% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 73.48%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والعرب والأجانب والمؤسسات العربية للبيع بقيمة 309.5 مليون جنيه، 71 مليون جنيه، 46.3 مليون جنيه، 25.7 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت صافي تعاملات المؤسسات المصرية والأجنبية للشراء بقيمة 343.9 مليون جنيه، 108.6 مليون جنيه، على التوالي.

ارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 1.03% ليغلق عند مستوى 25029 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.99% ليغلق عند مستوى 30186 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 1% ليغلق عند مستوى 10652 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 2.03% ليغلق عند مستوى 5033 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 1.85% ليغلق عند مستوى 7378 نقطة، فيما تراجع مؤشر تميز بنسبة 0.09% ليغلق عند مستوى 5797 نقطة، وزاد مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.04% ليغلق عند مستوى 1474 نقطة.

وصعدت أسهم 126 شركة مقيدة بالبورصة في ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 42 شركة، ولم تتغير مستويات 36 شركة.



تعاملات الداخليين تباينت تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسيين والمجموعات المرتبطة بهم خلال جلسة تداول أمس الثلاثاء، إذ باع مجلس إدارة شركة الشمس للإسكان والتعمير 900.5 ألف سهم، وباعت إدارة شركة راية القابضة للاستثمارات المالية 45 ألف سهم، وباع مساهم رئيسي بشركة برايم القابضة للاستثمارات المالية 3.8 مليون سهم، وباعت مجموعة مرتبطة بشركتي المجموعة المتكاملة للأعمال الهندسية، والدولية للأسمدة والكيماويات عدد 1.3 مليون سهم، 10 آلاف سهم، على التوالي.

فيما اشترى مجلس إدارة شركات المنصورة للدواجن، والإسكندرية للغزل والنسيج (سبينالكس)، وبالم هيلز للتعمير، والنعيم القابضة للاستثمارات، وجولدن كوست السخنة للاستثمار السياحي عدد 880 ألف سهم، 105 آلاف سهم، 50 ألف سهم، 5 آلاف سهم، 355.4 ألف سهم، على التوالي، كما اشترت مجموعة مرتبطة بشركات الإسماعيلية الوطنية للصناعات الغذائية (فوديكو)، والعبوات الطبية، ومصر للفنادق عدد 3321 سهم، 188.6 ألف سهم، 8989 سهم، على الترتيب.

واشترت إدارة شركتي البنك التجاري الدولي (مصر)، وبالم هيلز للتعمير عدد 2000 سهم، لكل شركة، واشترى مساهم رئيسي بشركتي برايم القابضة للاستثمارات المالية، ومستشفى النزهة الدولي عدد مليون سهم، 3400 سهم، على التوالي.

أعلنت شركة الشمس للإسكان والتعمير، بيع شركة مصر لتأمينات الحياة عدد 900.5 ألف سهم بسعر 8.951 جنيه بقيمة إجمالية 8.1 مليون جنيه، لتنخفض نسبة المساهم من 9.39% إلى 8.99%، ونفذت الصفقة من خلال شركة الرواد لتداول الأوراق المالية.

أسهم خزينة

أعلنت شركتا أي فاينانس للاستثمارات المالية والرقمية، والمتحدة للإسكان والتعمير، خلال جلسة تداول أمس الثلاثاء، شراء الأولى عدد 210.9 ألف سهم خزينة، وشراء الثانية عدد 2.4 مليون سهم خزينة، وبذلك تصل إجمالي نسبة ما بحوزة الشركة من أسهم الخزينة 3.69% من أسهم رأس المال.

نتائج الأعمال

أعلنت عدد من الشركات المدرجة بالبورصة المصرية، نتائج الأعمال عن الفترة المنتهية في 30 سبتمبر لعام 2023، وحققت شركة أوراسكوم المالية القابضة، إيرادات نشاط بلغت 16 مليون جنيه خلال التسعة أشهر الأولى من عام 2023، وبلغ صافي أرباح 29.5 مليون جنيه.

وحقق بنك فيصل الإسلامي المصري، حجم أعمال بلغت 174.3 مليار جنيه خلال شهر أكتوبر من عام 2023 بنسبة نمو 2.3%، وبلغ إجمالي الأصول 171.3 مليار جنيه خلال الشهر ذاته بنسبة نمو 2%، وبلغ إجمالي حقوق الملكية 24.4 مليار جنيه بنسبة 16.8%.

وحققت الشركة العربية للأدوية والصناعات الكيماوية، صافي قيمة مبيعات بلغت 271.5 مليون جنيه خلال الفتر من يوليو إلى أكتوبر عام 2023، وبلغ صافي الربح قبل الضرائب 54 مليون جنيه.

وحققت شركة مطاحن ومخابز جنوب القاهرة والجيزة، فائض مالي قدره 3.6 مليون جنيه خلال شهر أكتوبر عام 2023 مقابل 1.1 مليون جنيه خلال الشهر المماثل من العام المالي السابق.