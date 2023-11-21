6 مليارات دولار صادرات مصر إلى دول الاتحاد الأفريقى عام 2022.. اعرف التفاصيل

كتب: مدحت عادل

ارتفع إجمالي الصادرات المصرية إلى دول الاتحاد الأفريقي لتصل إلى 6 مليارات و339 مليون دولار عام 2022، مقابل 5 مليارات و487 مليون دولار عام 2021 بزيادة بلغت قيمتها 852 مليون دولار وبنسبة زيادة بلغت 15.5%.

وقالت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، إن أعلى القيم تركزت في خمس دول إفريقية بنسبة 64.1% من إجمالي هذا التكتل موزعة بين ليبيا وبلغت قيمتها 1215 مليون دولار بنسبة 19.2% من إجمالي التكتل، يليها السودان وبلغت قيمة الصادرات 929 مليون دولار بنسبة 14.7% من إجمالي التكتل، ثم المغرب وبلغت قيمة الصادرات 822 مليون دولار بنسبة 13% من إجمالي التكتل، بالإضافة إلى الجزائر وبلغت قيمة الصادرات 718 مليون دولار بنسبة 11.3% من إجمالي التكتل، وكينيا وبلغت قيمة الصادرات 356 مليون دولار بنسبة 5.6% من إجمالي التكتل.

وإجمالا سجل حجم التبادل التجاري بين مصر ودول الاتحاد الافريقي عام 2022 ارتفاعا بنسبة 16٪، حيث سجل إجمالي الواردات المصرية من دول الاتحاد الافريقي نحو ملياري و314 مليون دولار عام 2022، بينما كانت نحو مليار و994 مليون دولار عام 2021 بزيادة بلغت نحو 680 مليون دولار، وبنسبة زيادة بلغت 16%.

وقالت النشرة السنوية للتبادل التجارى بين مصر ودول حوض النيل عام 2022، إن مجموعة المنتجات الكيماوية والبلاستيك جاءت فى المرتبة الأولى للصادرات إلى دول حوض النيل بما قيمته 625 مليون دولار عام 2022، مقابل 475.4 مليون دولار عام 2021 بنسبة زيادة بلغت 31.5%، كما جاءت مجموعة المنتجات الحيوانية والنباتية والمشروبات والتبغ فى المرتبة الأولى للواردات بما قيمته 674.1 مليون دولار عام 2022 مقابل 604.6 مليون دولار عام 2021 بنسبة زيادة 11.5٪.