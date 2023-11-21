6 معلومات يجب معرفتهم للحفاظ على سلامتك من حوادث الكهرباء

كتبت رحمة رمضان

تمثل التقلبات المناخية خلال فصل الشتاء وسقوط الأمطار والسيول على مهمات الكهرباء خطورة شديدة على المارة بالشوارع وتهدد حياتهم للخطر في حال عدم اتخاذ الاحتياطات اللازمة للحفاظ على سلامتهم، ويرصد اليوم السابع لقراءه من خلال بعض الخطوات التى يجب اتباعها لتجنب الحوادث الكهربائية خاصة أثناء سقوط الأمطار وهى كالاتى :



1- الحرص على عدم الاقتراب من مهمات الكهرباء بالشوارع مثل أعمدة الإنارة العامة و الأكشاك و الكابلات الهوائية.

2- ابتعد قدر الأمكان عن الاسلاك الكهربائية المكشوفة.



3- الإبلاغ عن موقع الاسلاك ومهمات الكهرباء المكشوفة على رقم 121 .

4- إبلاغ الحي أو الوحدة المحلية بأي مشاكل تخص أعمدة الإنارة .



5- الابتعاد عن ملامسة الاجهزة الكهربائية وفيش الكهرباء عند دخول المنزل وملابسك مبتلة.



6- توعية الاطفال الصغار بعدم ملامسة أي من مهمات الكهرباء اثناء سقوط الامطار.

