198 منفذًا وشادرًا للسلع منخفضة التكاليف بمراكز ومدن سوهاج.. اعرف التفاصيل

سوهاج محمود مقبول

أعلنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظ سوهاج، أن المحافظة قامت في إطار تفعيل المنافذ والشوادر التي توفر السلع بأسعار مُخفضة قامت بنشر ما يقرب من 198 منفذا على مستوى المحافظة لبيع السلع الغذائية والمواد التموينية بأسعار مخفضة تصل من 10% إلى 25٪ في المدن والمراكز بنطاق المحافظة، بالتعاون مع "وزارة التموين، والداخلية، والغرفة التجارية"؛ للتخفيف عن كاهل المواطنين صرح بذلك محمد إبراهيم وكيل وزارة التموين بسوهاج.

وأشار وكيل وزارة التموين أن محافظ سوهاج وجه رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء بالتنسيق مع مديرية التموين، والغرفة التجارية لإقامة المعارض والشوادر لتوفير السلع الغذائية بأسعار منخفضة، مشددا على تكثيف الحملات التموينية والرقابية على جميع منافذ بيع السلع الغذائية، للتأكد من جودة السلع المعروضة، وتطبيق الإجراءات الاحترازية حفاظا على صحة وسلامة المواطنين.

ومن جانبه أوضح محمد إبراهيم وكيل وزارة التموين بالمحافظة أنه يوجد 18 منفذا يتبع المحافظة والتموين والزراعة، و8 منافذ أهلية وشركات وغرف تجارية ومبادرات وأحزاب وتحالف، و30 منفذا للقوات المسلحة، و8 منافذ للوزارة الداخلية، و6 شوادر ومعارض موسمية مؤقته بإجمالى 198 منفذا وشادرا بإجمالى تخفيضات 10% إلى 25 % بكل المنافذ والشوادر.