يديعوت أحرونوت: الجيش الإسرائيلى يسرح الآلاف من قوات الاحتياط لإنقاذ الاقتصاد

وكالات

قالت صحيفة يديعوت أحرونوت إن الجيش الإسرائيلي قام بتسريح الآلاف من قوات الاحتياط في الأيام الأخيرة دون إعلان رسمي، في حين أقر متحدث عسكري بتقليص مشاركة هذه القوات.

وقال المتحدث العسكري دانيال هاجاري، إن الجيش يسعى لتقليل جنود الاحتياط في بعض تشكيلاته الخلفية حيث يمكن الاستغناء عنهم، بما يمكّنه من الحفاظ على قدراته لخوض القتال لمدة طويلة.

ووفقا لما أوردته يديعوت أحرونوت اليوم، فقد تم تسريح الآلاف من ضباط وجنود الاحتياط الذين لم يشاركوا في عمليات التوغل البري التي تنفذها قوات الاحتلال في غزة لإنقاذ اقتصاد إسرائيل.

وكان جيش الاحتلال الإسرائيلي قد استدعى ما بين 300 و360 ألفا من جنود وضباط الاحتياط في أعقاب عملية طوفان الأقصى، التي أطلقتها المقاومة الفلسطينية في السابع من أكتوبر الماضي ردا على انتهاكات الاحتلال في حق المدنيين الفلسطينيين ومقدساتهم.