هكذا يصنعون المجرم.. شاهد أطفالا إسرائيليين يدعون لإبادة الفلسطينيين فى أغنية

يبدو ان التنشأة على الإبادة الجماعية وسفك الدماء، هي عقيدة الشعب الإسرائيلي، فلم يقتصر الكيان الغاصب على قصف المدنيين العزل في قطاع غزة، ولكن حرص على تنشأة جيل جديد كامل على التحريض على الإبادة الجماعية والفصل العنصري.

وانتشر خلال الساعات الماضية، مقطع فيديو يظهر من خلاله أطفال إسرائيليين وهم يقومون بالغناء بشكل عنصري ودموي جدا، يحرض على الإبادة الجماعية في غزة ويدعوا الى انتشار فكرة سفك الدماء، وسرعان ما لقي الفيديو تفاعل كبير من مستخدمي السوشيال ميديا المختلفة، الذين وجهوا الانتقادات للإدارة الإسرائيلية التي تقوم على تنشأة جيل كامل جديد على سفك الدماء والتحريض على الإبادة الجماعية للإبرياء.

🚨🇮🇱 Israeli children sing to “annihilate everyone” in Gaza in GENOCIDAL war anthem.



Reminds me of the Ukrainian kids who attended Azov Nazi summer camps.

pic.twitter.com/LvpqgZuCHT