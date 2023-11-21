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هكذا يصنعون المجرم.. شاهد أطفالا إسرائيليين يدعون لإبادة الفلسطينيين فى أغنية

الثلاثاء، 21 نوفمبر 2023 06:34 م
هكذا يصنعون المجرم.. شاهد أطفالا إسرائيليين يدعون لإبادة الفلسطينيين فى أغنية الأطفال الإسرائيليون
كتب آسر أحمد

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يبدو ان التنشأة على الإبادة الجماعية وسفك الدماء، هي عقيدة الشعب الإسرائيلي، فلم يقتصر الكيان الغاصب على قصف المدنيين العزل في قطاع غزة، ولكن حرص على تنشأة جيل جديد كامل على التحريض على الإبادة الجماعية والفصل العنصري.

وانتشر خلال الساعات الماضية، مقطع فيديو يظهر من خلاله أطفال إسرائيليين وهم يقومون بالغناء بشكل عنصري ودموي جدا، يحرض على الإبادة الجماعية في غزة ويدعوا الى انتشار فكرة سفك الدماء، وسرعان ما لقي الفيديو تفاعل كبير من مستخدمي السوشيال ميديا المختلفة، الذين وجهوا الانتقادات للإدارة الإسرائيلية التي تقوم على تنشأة جيل كامل جديد على سفك الدماء والتحريض على الإبادة الجماعية للإبرياء.

أفادت "القاهرة الإخبارية" فى خبر عاجل لها أن وسائل إعلام إسرائيلية قالت إن شروط الصفقة تشمل الإفراج عن 50 محتجزا مقابل 4 أيام هدنة.

وكانت وسائل إعلام إسرائيلية، قالت إن اتفاق وقف إطلاق النار سيبدأ سريانه الخميس المقبل، وإطلاق سراح المحتجزين سيبدأ الخميس أو الجمعة، بحسب نبأ عاجل نقلته قناة "القاهرة الإخبارية".
 
الاطفال الاسرائيليين
الاطفال الاسرائيليين
 
وأضافت أن حكومة نتنياهو تجتمع مساء اليوم للتصديق على صفقة تبادل الأسرى مع الفصائل الفلسطينية، وأن تل أبيب ستحصل كل يوم على قائمة بالأسماء التى ستفرج عنها الفصائل الفلسطينية فى اليوم التالى.






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