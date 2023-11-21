نقيب العاملين بالتعليم: عمال مصر سيتواجدون أمام صناديق الانتخابات لدعم الرئيس السيسى

كتبت آية دعبس

جدد هشام رضوان، رئيس النقابة العامة للعاملين بالتعليم والبحث العلمى، تأييده باسم ملايين العاملين من أعضاء النقابة للمرشح الرئاسى عبد الفتاح السيسى، قائلا: "إن عمال مصر ومثقفوها والمرأة سوف يتواجدون أمام صناديق الانتخابات فى أيامها الثلاث من أجل التصدى للشائعات والادعاءات الباطلة".

وأضاف رضوان: "من أجل استمرار بناء دولتنا الحديثة، من أجل الأمن والأمان والاستقرار من أجل استمرار الدور الريادي لجمهوريتنا الجديدة في المنطقة، من أجل دعم ومساندة الطبقة الفقيرة والمتوسطة، من أجل استمرار تدعيم التنمية المستدامة، من أجل استكمال تطوير المنظومة الصحية على مستوى الجمهورية، من أجل استمرار بناء ما بدأناه سويا، سندعم جميعا الرئيس عبد الفتاح السيسى فى الانتخابات الرئاسية المقبلة.

كما وجه محمد جبران رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، فى كلمته خلال مؤتمر عمالى لنقابة العاملين بالتعليم والبحث العلمى، الشكر لأعضاء الحملة الانتخابية للرئيس عبد الفتاح السيسى لما يقدموه من جهد وطني لخدمة مصر والوقوف خلف القيادة السياسية الوطنية وجيش مصر العظيم.

وشارك بالمؤتمر أيمن فتحى أمام عضو الحملة الانتخابية للمرشح الرئاسى عبد الفتاح السيسى، والذى أكد على التمسك بالقرارات والإجراءات التى تقوم بها القيادة السياسية لوقف العدوان الإسرائيلي على شعبنا فى فلسطين، مشيرا إلى أن الحملة برئاسة المستشار محمود فوزى ، تؤكد على التمسك بهذه المبادئ التى تضمنتها رؤية مصر والقيادة السياسية، بأنه لا تنازل فى حبة رمل واحدة من ترابها الوطنى.