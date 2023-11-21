وكان قصف إسرائيلي قد استهدف، أمس الاثنين، منزل عضو مجلس النواب اللبناني قبلان قبلان، في "ميس الجبل" و"كنيسة" في القطاع الغربي. 

وتستمر عمليات القصف المتبادل بين الجانبين اللبناني الإسرائيلي منذ الثامن شهر أكتوبر الماضي.