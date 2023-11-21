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نتنياهو: الحرب ستستمر حتى نحقق جميع أهدافنا

الثلاثاء، 21 نوفمبر 2023 10:17 م
نتنياهو: الحرب ستستمر حتى نحقق جميع أهدافنا نتنياهو
كتب محمد شرقاوى

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قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إن الحكومة تواجه قرارا صعبا الليلة، ولكنه القرار الصحيح، مضيفا أن الصليب الأحمر سيزور الأسرى الذين لن يطلق سراحهم ويوفر لهم أدوية.

وأضاف خلال تصريحات نقلتها قناة القاهرة الإخبارية، أن الحرب مستمرة وستستمر حتى نحقق جميع أهدافنا، مضيفا أن القيادات الأمنية تدعم القرار بالكامل والاتفاق سيسمح بالاستعداد لمواصلة القتال.

وتابع أن الخطوط العريضة لصفقة الأسرى صعبة ومؤلمة من منظور إنسانى، ولكنها الصفقة الصحيحة، وبايدن ساعد في تحسين الاتفاق ليشمل المزيد من الرهائن.







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اليوم السابع بلس




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