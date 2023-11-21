نائب وزير الإسكان يتابع مشروع الصرف الصحى المتكامل بقرى الأقصر.. صور

الأقصر – أحمد مرعى

إستقبل اللواء مهندس أحمد رمضان رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالأقصر، الدكتور سيد إسماعيل نائب وزير الإسكان لشئون البنية الأساسية، والوفد المرافق الذي ضم ممثلين عن بنك التنمية الأفريقي، ووزارة الإسكان والشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، وذلك لمتابعة أعمال تنفيذ مشروع توفير خدمات الصرف الصحي المتكاملة في بعض المناطق الريفية في صعيد مصر بالأقصر، والتي تشمل عدد 10 قرى بمدينتي إسنا والطود، والذي تنفذه الدولة بالتعاون مع البنك الإفريقي للتنمية.

ودار الاجتماع الموسع ليشمل استعراض الخطوات التنفيذية والأعمال الجارية، لمراحل التنفيذ بالمشروع الذي سيخدم عدد 8 قرى بمركز إسنا (مركز مستهدف ضمن مبادرة حياة كريمة) وهي قرى: (كيمان المطاعنة - أصفون - طفنيس- الغريرة - الشغب - الدبابية - المعلا – توماس 3)، وعدد 2 قرية بمركز الطود وهي: (العديسات بحري ـ العديسات قبلي)، حيث يتم تمويل المشروع عن طريق البنك الإفريقي للتنمية، ويخدم حوالي 162 ألف نسمة بهذه القرى.

كما عرض فريق العمل لوحدة المشروع مراحل التنفيذ وما تحقق منها، كما تم عرض الأعمال الجارية والخطوات المستقبلية للمشروع، وفى كلمته أكد الدكتور سيد إسماعيل نائب وزير الإسكان، أن الوزارة تدعم الكوادر الشابة التى أظهرت حرصها على تحقيق نسب التنفيذ المطلوبة خلال المرحلة السابقة وحرصهم على نجاح المشروع لخدمة أهالى قرى محافظة الأقصر.

وحضر اللقاء كل من الدكتور ياســر علـوان، والمهندسة غــادة مصطــفى وإبراهـــيم حمــيد، وفيصـل بـن لطيــف، والمهنــدس صموئيل كمــارا ممثلي بنــك التنمية الأفريــقى، والمهندس محمد معوض نائب رئيس وحدة إدارة المشروعات PMU، والمهندسة ريهـام حلمى، والأستاذ أحمـد علـى، والمهندس صلاح سرحان من وزارة الإسكــان، والمهندس عـزت الصيــاد المنسق العام لمشروع بنك التنمية الإفريقى بالشركة القابضة، وإبراهيــم حســن، ومحمد حسنى، من الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي.



لقاء مناقشة مشروع الصرف الصحى المتكامل بقرى محافظة الأقصر



متابعة مشروع الصرف الصحى المتكامل بقرى محافظة الأقصر