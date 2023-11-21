اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 21 نوفمبر 2023 03:22 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية تقارير مصرية

نائب محافظ الجيزة يتفقد التشطيبات النهائية بسوق بن حزم فى البدرشين.. صور

الثلاثاء، 21 نوفمبر 2023 02:39 م
نائب محافظ الجيزة يتفقد التشطيبات النهائية بسوق بن حزم فى البدرشين.. صور سوق بن حزم في البدرشين
كتبت – مرام محمد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
تفقد إبراهيم الشهابي نائب محافظ الجيزة للمراكز والمدن، أعمال التطوير والرصف بطريق أبو ربع بداية من مزلقان أبو ربع حتى تقاطع عباس عناني وطريق الطرفاية، وذلك ضمن مشروعات الخطة الاستثمارية للعام المالي 2023 / 2024 بمدينة البدرشين، وذلك في إطار تكليفات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة.
 
وشدد نائب محافظ الجيزة، برفع معدلات التنفيذ لإتمام عملية الرصف وفقا للجدول الزمني المحدد لما لها من أهمية في الأرتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين وتيسير الحركة المرورية داخل المدينة.
 
وتابع نائب المحافظ أعمال التشطيبات النهائية بسوق بن حزم بمدينة البدرشين، تمهيدًا لتشغيله خلال الفترة القادمة، موجهًا بسرعة الانتهاء من الأعمال الجاري تنفيذها بمبنى السوق والالتزام بالجدول الزمني المحدد لسرعة الانتهاء من الأعمال.
 
رافق نائب المحافظ خلال جولته الميدانية محمود شنب رئيس مركز البدرشين ومسؤلي مديرية الطرق ومديرية الأسكان والشركات المنفذة للأعمال.
 
التشطيبات النهائية بسوق بن حزم
التشطيبات النهائية بسوق بن حزم

نائب محافظ الجيزة يتفقد مشروعات الخطة الاستثمارية للرصف في البدرشين
نائب محافظ الجيزة يتفقد مشروعات الخطة الاستثمارية للرصف في البدرشين

التشطيبات النهائية لسوق بن حزم بمدينة البدرشين
التشطيبات النهائية لسوق بن حزم بمدينة البدرشين

التشطيبات النهائية بسوق بن حزم بمدينة البدرشين
التشطيبات النهائية بسوق بن حزم بمدينة البدرشين

مشروعات الخطة الاستثمارية للرصف في البدرشين
مشروعات الخطة الاستثمارية للرصف في البدرشين

 







محافظ الجيزة

الجيزة

نائب محافظ الجيزة

البدرشين

سوق بن حزم



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة