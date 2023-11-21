نائب محافظ البحيرة تتفقد المنطقة الصناعية بحوش عيسى

البحيرة - ناصر جودة

تفقدت منذ قليل الدكتورة ناهد يوسف رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، والدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة المنطقة الصناعية بمركز حوش عيسى وذلك دعما للاستثمار والإنتاج، حيث تفقدت رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية عددا من مصانع المواد الغذائية والأعلاف للوقوف على احتياجات ومطالب المستثمرين.

من جانبها أكدت الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة تكثيف الجهود للتيسير على المستثمرين وتذليل العقبات، وفقا للتوسع الذي تشهده المحافظة في إقامة المصانع والمشروعات الإقتصادية المتنوعة، مشيرة إلى أن المحافظة شهدت خلال السنوات الماضية تحركا كبيرا وغير مسبوق لدعم المستثمرين وزيادة الاستثمارات والآفاق الإستثمارية حيث تخطو المحافظة خطوات كبيرة وإيجابية وحقيقية لدعم الإستثمار الجاد والوصول إلى تنمية صناعية كبيرة على أرض الواقع نظراً لما تمثله تلك الصناعات من إضافة كبيرة للناتج القومي والاقتصاد الوطنى.

فيما أكدت الدكتوره ناهد يوسف رئيس هيئة التنمية الصناعية أن البحيرة من أكبر المحافظات الواعدة والجاذبه لكافة الاستثمارات نظرا لما تملكه من مقومات واعدة في كافة المجالات والقطاعات، مشيرة إلى تقديم كافة التسهيلات والتيسيرات للمستثمرين الجادين وتذليل ما يعترض مشروعاتهم من معوقات للمساهمة فى دعم وتنمية مصادر الدخل القومي وتوفير فرص عمل للشباب مع إستمرار المتابعة الميدانية لكافة المشروعات للتأكد من جدية والتزام أصحابها بتنفيذ مشروعاتهم.

من جانبه أكد أحمد الغول أحد المستثمرين بالمنطقة الصناعية بحوش عيسى أن الدولة بكافة مؤسساتها إتخذت العديد من الإجراءات والخطوات للتيسير على المستثمرين في مختلف قطاعات الصناعة وتسهيل التراخيص، مشيرا إلى التنسيق المستمر مع الجهات التنفيذية بالمحافظة ووزارة الصناعة لمناقشة مطالب المستثمرين الجادين وذلك من أجل زيادة الإنتاج والتصدير لدول العالم

شارك فى الجولة اللواء حازم عنان - نائب رئيس الهيئة لتنمية وإدارة المناطق الصناعية و اللواء محمد شوقي بدر السكرتير العام للمحافظة و كامل غطاس السكرتير المساعد للمحافظة و على باشا الحصافي مدير مكتب خدمة المستثمرين.