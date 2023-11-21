جاء ذلك خلال لقائهما الإثنين بمقر الحكومة اللبنانية.

وقال بوحبيب إنه عرض خلال اللقاء تفاصيل الجولة التي سيقوم بها بصفته وزريرًا للخارجية إلى بلجيكا وهولندا ولوكسمبورج لبحث الوضع الراهن في جنوب لبنان وغزة وقضايا النازحين.

وأضاف أنه سيتوجه بعد هذه الجولة إلى إسبانيا للمشاركة في الاجتماعات المرتقبة للاتحاد من أجل المتوسط.