مقتل جنود إسرائيلية بنيران قوات الاحتلال فى معارك قطاع غزة

قال عدد من المراسلين العسكريين الإسرائيليين إن هناك عددا كبيرا من حوادث إطلاق جيش الاحتلال الإسرائيلي النار على جنود إسرائيليين في وحدات أخرى خلال القتال في قطاع غزة، وفقا لقناة روسيا اليوم.

وقال الصحفي الإسرائيلي عاموس هارئيل أن "حوادث النيران الصديقة، وإطلاق النار من قبل قواتنا على قواتنا، أو كما هو معروف في تقرير جيش الدفاع الإسرائيلي (نيران ثنائية)، تتجاهلها وسائل الإعلام (الإسرائيلية) تماما".

وقال "الوحدات تتحرك بكثافة كبيرة، وفي خطر كبير، والاستخدام الكبير للنيران يؤدي أيضا إلى خطر متبادل بين القوات..بالإضافة إلى ذلك، هناك حوادث تتعلق بالإرهاق بعد أسابيع من النشاط المطول وعدد غير قليل من المشاكل الناجمة عن عدم الالتزام بالانضباط التشغيلي".

ونقلت وسائل إعلام عن مراسلين عسكريين قولهم إن سبب عدم التطرق إلى مقتل وإصابة جنود إسرائيليين بنيران القوات الإسرائيلية يتعلق بالحذر والحساسية تجاه أسر الجنود القتلى.

قال الناطق بلسان جيش الاحتلال الإسرائيلي إن "الجيش الإسرائيلي يعمل حاليا ويحارب منظمة حماس الإرهابية القاتلة في قطاع غزة بعد انتهاء الحرب، سيتم إجراء تحقيق مفصل ومعمق حول الموضوع لتوضيح التفاصيل على أكمل وجه".

ولم يتم التطرق إلى مسألة عدد حوادث إطلاق النار "الثنائية" التي وقعت منذ بداية القتال في غزة، وعدد الإصابات ومداها.