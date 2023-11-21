اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 21 نوفمبر 2023 05:32 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية أخبار عاجلة

مسؤول فلسطينى يكشف لـ"القاهرة الإخبارية" تفاصيل صفقة تبادل الأسرى مع الاحتلال

الثلاثاء، 21 نوفمبر 2023 04:02 م
مسؤول فلسطينى يكشف لـ"القاهرة الإخبارية" تفاصيل صفقة تبادل الأسرى مع الاحتلال اسرى فلسطينيين
كتب سمير حسنى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قال قدورة فارس رئيس هيئة شئون الأسرى الفلسطينيين، إن المستهدف من عملية تبادل الأسري كل الأطفال والنساء الإسرائيليين مقابل كل الأطفال والنساء الفلسطينيين، مؤكدا أن الصفقة تشمل تبادل 83 امرأة محتجزة لدى الاحتلال وأكثر من 350 طفلا أعمارهم تقل عن الثامنة عشرة.

 

أضاف رئيس هيئة شئون الأسرى الفلسطينيين، في تصريحات لـ"القاهرة الإخبارية"، أن الأسرى الفلسطينيين عانوا لسنوات فى سجون الاحتلال الإسرائيلى، مبينا أن صفقة تبادل الأسرى تحتاج إلى وقف إطلاق النار حتى يمكن تطبيقها.

 

أكد رئيس هيئة شؤون الأسرى الفلسطينيين، أنه على إسرائيل أن تدرك أن صفقة تبادل الأسرى تتم بالتفاوض وليس من خلال العمليات العسكرية







غزة

الاحتلال الإسرائيلي

العدوان على غزة

القصف الإسرائيلي على غزة

قطاع غزة




مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة