مسؤول حملة "بشبابها" فى دمياط: هدفنا نشر الوعى بالمشاركة فى الانتخابات الرئاسية

دمياط - هيثم مراد

تنطلق اليوم فاعليات تدشين حملة "بشبابها" في محافظة دمياط، بحضور اللواء محمد همام سكرتير عام محافظة دمياط، والدكتور وليد الشاذلي وكيل وزارة الشباب والرياضة، وعدد من مسئولي المحافظة.

وتشهد المحافظة مشاركة واسعة من قبل الشباب في حفل التدشين، استعدادا لانطلاق فاعليات الحملة لنشر الوعي اللازم حول أهمية المشاركة ب الانتخابات الرئاسية المقبلة.

وقالت فاطمة سامى مسؤول حملة بشبابها فى دمياط: "نهتم بنشر الوعي والثقافة اللازمة من أجل المشاركة بالاستحقاق الدستوري القادم، نستعد حاليا لعدد من الفاعليات سيتم العمل بها عقب التدشين مباشرة".

وأضافت منسق حملة بشبابها في دمياط: "وزارة الشباب والرياضة قدمت لنا الدعم اللازم، تلقينا دورات تدريبية مكثفة جميعنا مستعد لتنفيذ أهداف الحملة بالشكل اللائق".

وأشارت: "شباب مصر يعلم أهمية المرحلة ومدى خطورتها، سنقف داعمين لوطننا سنكون على قدر المسؤولية الجميع حاضرون ولديهم القدرة على هذا" واختتمت الحديث قائلة: " إنزل شارك رسالة من شباب مصر لشباب مصر، سنظهر للعالم الإرادة الشعبية خلال الاستحقاق القادم من خلال مشاركتنا".