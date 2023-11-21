مدينة القصير ترفع كفاءة الإنارة العامة بالشوارع الرئيسية بقرية الحمراوين

وفى مدينة رأس غارب تابع اللواء ممدوح نديم رئيس مدينة رأس غارب، استكمال أعمال تطوير ورفع كفاءة مبنى العيادات الخارجية لتقديم افضل خدمة طبية لأهالى رأس غارب، مؤكدا: الانتهاء من بناء غرف التأمين الصحى وصب الأسقف و ترميم مبنى العيادات وإحلال وتجديد أعمال الكهرباء والسباكة.