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مدينة القصير ترفع كفاءة الإنارة العامة بالشوارع الرئيسية بقرية الحمراوين

الثلاثاء، 21 نوفمبر 2023 10:20 ص
مدينة القصير ترفع كفاءة الإنارة العامة بالشوارع الرئيسية بقرية الحمراوين جانب من الأعمال
البحر الأحمر - عماد عرفة

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أكد اللواء إيهاب رشاد رئيس مدينة القصير، ضرورة تكثيف العمل الميدانى والمتابعة المستمرة للخدمات المقدمة للمواطنين، وقام قسم الكهرباء بالوحدة المحلية لمدينة القصير بالانتهاء من صيانة أعمدة الإنارة وتغطية مخارج الكابلات وتأمينها بالشوارع الرئيسية بقرية الحمراوين شمال المدينة والعديد من الأحياء والشوارع الداخلية والرئيسية.
 
وفى مدينة رأس غارب تابع اللواء ممدوح نديم رئيس مدينة رأس غارب، استكمال أعمال تطوير ورفع كفاءة مبنى العيادات الخارجية لتقديم افضل خدمة طبية لأهالى رأس غارب، مؤكدا: الانتهاء من بناء غرف التأمين الصحى وصب الأسقف و ترميم مبنى العيادات وإحلال وتجديد أعمال الكهرباء والسباكة.

 







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