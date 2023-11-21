محلل فلسطينى: صفقة المحتجزين ستتم على 5 أيام هدن وستتضمن "لم الشمل"

الأمير نصرى

كشف المحلل السياسي الفلسطيني الدكتور أيمن الرقب، تفاصيل صفقة الأسرى المرتقبة المحتجزين والتي تشمل زيادة في إدخال المساعدات والإفراج عن عدد من الرهائن قائلاً: "تتم برعاية مصرية، حيث لعبت مصر فيها دورا هاماً ومحوريا، وسيتم تسليم الرهائن للجانب المصري مع في الدفعه الأولى تضم 30 طفل وثمانية أمهات و12 إمرأة لدى كتائب القسام من المحتجزين لدى حماس فقط.

وأضاف في مداخلة ببرنامج "كلمة أخيرة" الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة ON :أن أيام الهدن ستشمل جمع رهائن أخرين موجودين لدى فصائل أخرى خلال خمسة أيام، حيث ستتم صفقة المحتجزين على 5 أيام هدن تشمل منع طائرات الأيواكس من الطيران 6 ساعات يوميا لحرية تحرك المقاومة لجمع الرهائن لدى الفصائل الأخرى.

ولفت إلى أن الاحتلال يتحدث عن 78 أسير من النساء والأطفال لكن بدو أن الأرقام غير دقيقة لدى الاحتلال والعدد قد يتجاوز ذلك.

وأوضح أن الصفقة تشمل أيضاً شق يتعلق بالأسيرات الفلسطينيات والأطفال لدى سجون الاحتلال حيث يبلغ عدد أسرى الجب الفلسطيني نحو 36 إمرأة وأربع إداريات و193طفلاً مع العلم أن الاحتلال من الصعب أن يفرج عنهم جميعاً، حيث يقول من المستحيل الإفراج عن إمرأة أو طفل ساهما في قتل إسرائيلي لكن المعلومات الآن تشير إلى أن هناك عدد من النساء والأطفال تم نقلهم من سجون المركزية إل سجون أخرى تمهيداً للإفراج عنهم بواقع 150 أحيلت ملفاتهم لجهات الاحتلال المختصة القانونية، مشيرا إلى أن صفقة المحتجزين ستتضمن ما يعرف بـ"لم الشمل"، وهو الإفراج عن العائلات معا.