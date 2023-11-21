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محافظ قنا يعلن عن وظيفتي رئيس قرية وسكرتير قرية.. تعرف على الشروط والموعد

الثلاثاء، 21 نوفمبر 2023 07:00 ص
محافظ قنا يعلن عن وظيفتي رئيس قرية وسكرتير قرية.. تعرف على الشروط والموعد محافظة قنا
قنا صابر سعيد

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أعلن ديوان محافظة قنا عن شغل وظيفتى رئيس قرية وسكرتير قرية عن طريق الندب وذلك وفقًا لاشتراطات شغل الوظيفة فى ضوء بطاقات وصف الوظائف.

وأوضح اللواء أشرف الداودى، محافظ قنا، أن الشروط هى أن يكون من الموظفين الدائمين بالديوان العام والوحدات المحلية ومديريات الخدمات، أن يكون شاغلى الدرجة الثانية أو الثالثة بالمجموعة الوظيفية رئيس قرية، ومن شاغلى الدرجة الثالثة لوظيفة سكرتير قرية.

وأشار الداودى، إلى أن المستندات تقدم باسم المحافظ بها العنوان التفصيلى ورقم التليفون وبيان حالة وظيفة وسيرة ذاتية وشهادة قانونية موضح بها الجزاءات خلال السنوات الثلاث الأخيرة صورة بطاقة الرقم القومى ويتم تقديم الطلبات من أصل و3 صور فى الموعد من 20 نوفمبر حتى 4 ديسمبر 2023.

 

 

 







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