اليوم السابع
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الثلاثاء، 21 نوفمبر 2023 04:57 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
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لأهالى مدينة الطور ورأس سدر..

محافظ جنوب سيناء يصدق على 943 حالة تصالح بمخالفات البناء

الثلاثاء، 21 نوفمبر 2023 04:49 م
محافظ جنوب سيناء يصدق على 943 حالة تصالح بمخالفات البناء جانب من تصديق المحافظ على قرارات التصالح
جنوب سيناء _ فايزة مرسال

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صدق اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، اليوم على 11  قرارا لحالات تصالح علي مخالفات البناء، لأهالي مدينة طور سيناء " نموذج 10" وذلك خلال عرض مبروك الغمريني رئيس مدينة طور سيناء، بمكتب المحافظ بديوان عام المحافظة بطور سيناء.
 
جاءت موافقة المحافظ بعد استيفاء جميع الشروط والمستندات اللازمة لذلك، ووفقًا للقانون رقم 17 لسنة 2019 ولائحته التنفيذية والمعدل بالقانون رقم 1 لسنة 2020 ولائحته التنفيذية، وبناءً على الاشتراطات والتعليمات المنظمة بهذا الشأن.
 
وبذلك يصبح إجمالي عدد قرارات التصالح التي تم التصديق عليها حتى الآن لأهالي مدينة طور سيناء 452 حالة تصالح علي مخالفات البناء. 
 
ووجه المحافظ بضرورة استكمال التصديق علي باقي قرارات التصالح لأهالي مدن المحافظة، وسرعة فحص الملفات المتبقية بجميع المدن وإنهاء جميع الإجراءات وسرعة التصديق عليه.
 
كما صدق اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، اليوم، على عدد 50 قرار لحالات تصالح علي مخالفات البناء، لأهالي مدينة راس سدر "نموذج 10" وذلك خلال عرض المحاسب علي حمادة رئيس مدينة رأس سدر، بمكتب المحافظ بديوان عام المحافظة بطور سيناء.
 
وذلك بعد استيفاء جميع الشروط والمستندات اللازمة لذلك، ووفقًا للقانون رقم 17 لسنة 2019 ولائحته التنفيذية والمعدل بالقانون رقم 1 لسنة 2020 ولائحته التنفيذية، وبناءً على الاشتراطات والتعليمات المنظمة بهذا الشأن.
 
وبذلك يصبح إجمالي عدد قرارات التصالح التي تم التصديق عليها حتى الآن لأهالي مدينة راس سدر491 حالة تصالح علي مخالفات البناء.
 
ووجه محافظ جنوب سيناء بضرورة استكمال التصديق علي باقي قرارات التصالح لأهالي مدن المحافظة، وسرعة فحص الملفات المتبقية بجميع المدن وإنهاء جميع الإجراءات وسرعة التصديق عليها






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