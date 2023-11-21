اليوم السابع
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محافظ جنوب سيناء يبحث سبل تشغيل ومقترحات الترويج للمشي السياحي بشرم الشيخ‎

الثلاثاء، 21 نوفمبر 2023 11:36 م
محافظ جنوب سيناء يبحث سبل تشغيل ومقترحات الترويج للمشي السياحي بشرم الشيخ‎ محافظ جنوب سيناء
جنوب سيناء - ياسر عامر

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 ترأس اللواء خالد فوده، محافظ جنوب سيناء، مساءاليوم، اجتماعا موسعا ضم كافة الجهات المعنية، وذلك بمكتب المحافظ بمدينة شرم الشيخ، وذلك في اطار المتابعة المستمرة لكافة المشروعات والأنشطة المختلفة علي أرض المحافظة.

تم خلال الاجتماع مناقشة سبل ادارة وتشغيل الممشي وكافة الانشطة به، وايضا مقترحات الترويج السياحي للأنشطة بالممشي، زيادة الجذب السياحي به.
 
شدد المحافظ خلال الاجتماع علي إجراء أعمال النظافة اليومية وأعمال الصيانة الدورية، ومراجعة كافة التعاقدات، ومتابعة تشغيل المحلات التي تم التعاقد عليها، وحصر اية مشكلات قد تعوق التشغيل، وقرر المحافظ تشكيل لجنة لدراسة كافة المقترحات وسبل الترويج منها دراسة إنشاء 4 ملاعب بالمنطقة الخلفية للممشي، وإقامة مناطق ترفيهية وثقافية لزيادة الجذب لجميع الزائرين للمدينة والترويج للانشطة المختلفة به.
 
حضر الاجتماع الدكتورة ايناس سمير نائب المحافظ، واللواء احمد الاسكندراني السكرتير العام، واللواء محمد شعير السكرتير المساعد، والمستشار وليد السباعي المستشار القانوني للمحافظة، واللواء رماح هاشم رئيس مدينة شرم الشيخ، العمراني، واللواء محمود السولية مستشار المحافظ لشؤن المحليات، والمهندس الاستشاري كرم معوض مستشار المحافظ للتخطيط العمراني، ومدير الشئون القانونية بالديوان العام والعقود، والشئون المالية بمدينة شرم الشيخ، ومدير شبكة المرافق بالمحافظة، ورئيس قطاع مياه الشرب والصرف الصحي بالمحافظة، ورئيس شركة الكهرباء، ومديرعام الشباب والرياضة، وعدد من ممثلي رجال الأعمال والمستثمرين، والمعنيين.






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