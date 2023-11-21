محافظ المنوفية: ضبط 4 أطنان سكر تموينى مدعمة قبل بيعها فى السوق السوداء

المنوفية - محمد فتحى

أعلن اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية عن ضبط ما يزيد عن (4) أطنان سكر تموينى مدعم بمركزى منوف والسادات قبل بيعهم بالسوق السوداء واستخدامهم فى تصنيع مستحضرات تجميل بهدف التربح وتحقيق أرباح طائلة ، وتم التحفظ على كافة المضبوطات واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة حيال المخالفين وإخطار النيابة العامة لإعمال شئونها حيال تلك الوقائع.

وأوضح محافظ المنوفية أن الأجهزة التنفيذية وبالتعاون التام مع مباحث التموين تمكنت من ضبط أحد المواطنين بناحية كفر السنابسة بمنوف لتجميعه كمية قدرها (2568) طن سكر مدعم محظور تداوله بالأسواق بقصد إعادة بيعه بأزيد من السعر الرسمى ، كما تم ضبط مصنع لمستحضرات التجميل بالمنطقة الرابعة الصناعية بمدينة السادات والتحفظ على ما يزيد عن طن ونصف سكر مخصص صرفه للمقررات التموينية ، وأكد المحافظ على أننا مستمرون فى التعامل بحزم مع محتكرى السلع الغذائية لتوافرها أمام المواطنين بأسعار مناسبة وضمان وصول الدعم لمستحقيه.

وشدد محافظ المنوفية على رؤساء الوحدات المحلية وبالتعاون التام مع مديريات التموين والصحة والطب البيطرى فى المتابعة اليومية لمبادرة تخفيض الأسعار ومراقبة حركة الأسواق للتأكد من توافر كافة كافة السلع وإتاحتها بصفة مستمرة أمام المواطنين ، مع الإستمرار فى تفعيل غرف العمليات الفرعية وربطها بغرفة العمليات المركزية وعرض تقارير دورية بالموقف لاتخاذ اللازم تحقيقا للصالح العام.