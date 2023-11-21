مؤتمر حاشد لعمال النسيج فى دمياط لدعم المرشح الرئاسى عبد الفتاح السيسى

دمياط - هيثم مراد

نظم عمال وموظفو شركة الغزل والنسيج بدمياط مؤتمرا حاشدا لدعم وتأييد المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسى فى الانتخابات الرئاسية المقبلة، وشهد المؤتمر مشاركة واسعة من قبل عمال الشركة.

وردد المشاركون الهتافات المؤيدة للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسى فى الانتخابات الرئاسية المقبلة ، إضافة إلى رفع لافتات تحمل صورة رئيس الجمهورية.

وأكد دكتور أحمد مرسى رئيس قطاع الجودة بشركة دمياط للغزل والنسيج، أن مشاركة أبناء صناعة الغزل والنسيج قادمون لرد الجميل للرئيس عبد الفتاح السيسى، مشيرا إلى أن هناك اهتمام كبير من قبل الدولة بتطوير هذ الصناعة المهمة، موضحا أن الرئيس عبد الفتاح السيسى هو قائد ثورة التطوير التى تشهدها الصناعة هذه الآونة.

وأضاف رئيس قطاع الجودة، أن المدينة حظيت بمشروع قومى كان يفتقده عامل الغزل والنسيج منذ سنوات، لافتا إلى أن 4 مليارات جنيه تم تخصيصها من إحداث التطوير اللازم فى المستقبل وضمان مستقبل أفضل لصناعتنا، مؤكدا أن ما نقوم به الآن رد بسيط للجميل.