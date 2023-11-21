عمدة قبيلة القنيشات بمطروح: ندعم وسنحشد لانتخاب الرئيس السيسي لقدرته على تحدي الصعاب.. صور

مطروح – حسن مشالي

أعلن المهندس عمران امبيوة عمدة قبيلة القناشات في محافظة مطروح، عن دعم وتأييد ترشح الرئيس عبدالفتاح السيسي لرئاسة الجمهورية، والعمل على الحشد للتصويت بكثافة في الانتخابات، من أجل استكمال مسيرة الامجازات، وتحدي المواجهات والصعاب، التي تحيط بمصر على المستوى الاقتصادي والأوضاع الأمنية في المحيط الإقليمي لمصر.

جاء ذلك خلال المؤتمر الجماهيري الذي نظمه حزب مستقبل وطن بمطروح، بالنادي الاجتماعي، وحضور ومشاركة ممثلي القبائل والأحزاب ومنظمات المجتمع المدني، وأهالي مطروح، والذي أعلن خلاله عمد ومشايخ وعواقل وممثلي قبائل وأهالي مطروح، عن دعمهم الكامل للرئيس عبد الفتالح السيسي وخوضه الانتخابات الرئاسة، لقيادة مصر خلال الفترة المقبلة، للحفاظ واستكمال مسيرة البناء والتنمية والانجازات لبناء الجمهورية الجديدة، واستقرار الأمن الداخلي والخارجي.

وقال عمدة قبيلة القنيشات بمطروح، في كلمته أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، واجه وتغلب على العديد من الصعوبات المختلفة، من بينها الاقتصادية والتي صاحبها جائحة كورونا ثم أعقب ذلك الحرب الروسية الأوكرانية، ومع ذلك حقق العديد من الإنجازات والمشروعات القومية العملاقة خلال السنوات الماضية، إضافة إلى تحديات الأمن والأستقرار، على الرغم وجود قلاقل ومخاطر على الحدود المختلفة، من أجل ذلك نؤيد وندعم ونحشد لإنتخاب الرئيس السيسي، من أجل استكمال كافة مجالات التنمية الشاملة، وتوفير حياة كريمة لمواطني مصر.

وأضاف " أمبيوة " بأن مصر شهدت خلال تولي الرئيس السيسي، تحقيق تنمية وتطوير وإجاز مشروعات كبيرة في شتى المناطق والمجالات، وأن محافظة مطروح كان لها نصيب كبير من مخطط التنمية وتوفير الخدمات، وإقامة مدينة العلمين الجديدة ومدينة رأس الحكمة وميناء جرجوب، إضافة إلى شبكات الطرق الحديثة، والمشروعات المتنوعة والغير مسبوقة التي تغطي ربوع المحافظة.

وأشار عمدة قبيلة القنيشات، إلى الأهتمام الخاص من الرئيس السيسي بمحافظة، وجعلها تخرج من دائرة التهميش، ومن آثار ذلك زيادة عدد أبناء مطروح المقبولين في سلك القضاء وكليات الشرطة وغيرها، بعد أن كان ذلك صعباً، ويشكو منه شباب مطروح في السابق.

وأشاد المشاركون في مؤتمر دعم ترشح الرئيس السيسي بما يتم من تنمية ونهضة شاملة في كل ربوع مصر عامة وعلى أرض محافظة مطروح خاصة، وتنمية الساحل الشمالي الغربي، الذي يشهد تحول وبنية تحتية وطرق حديثة، إضافة إلى مشروعات الصرف الصحي ومحطات تحلية المياه، وإنشاء مدينة العلمين الجديدة، ومدينة رأس الحكمة المخطط أن تكون على غرار العلمين، ومشروعات التنمية حتى السلوم غرباً وتنمية واحة سيوة سياحيا وزراعياً، وندعو أبناء مطروح للاستفادة من هذه التنمية والتعاون مع الدولة لتنفيذ خطط التنمية.



المهندس عمران امبيوة عمدة قبيلة القناشات



جانب من مؤتمر مطروح لدعم الرئيس السيسي



عمدة قبيلة القنيشات بمطروح يعلن تاييد ودعم الرئيس السيسي



قيادات مطروح الشعبية تدعم ترشح الرئيس السيسي