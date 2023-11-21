عاصفة سخرية من بايدن بعد خلطه بين تايلور سويفت وبيونسيه.."جريمة تستوجب العزل"

كتبت ريم عبد الحميد

تعرض الرئيس الأمريكي جو بايدن، لموجة جديدة من السخرية على مواقع التواصل الاجتماعى، بعد أن مزح، خلال مشاركته فى الاحتفال التقليدي بعيد الشكر بالعفو عن اثنين من الديوك الرومية، وخلط بين نجمتى الموسيقى الأمريكية تايلور سويفت وبيونسيه.

وقالت فوكس نيوز إن بايدن، الذى احتفل بعيد ميلاده الـ 81 أمس، الاثنين، خلط على ما يبدو بين المغنيتين الأمريكيين بينما دمج مغنية أخرى مشهور على ما يبدو فى هذا الخلط.

وقال بايدن: "الآن وصل للتو هنا ليبرتى وبيل، الديكين الروميين، عليهما أن يتغلبا على بعض الصعاب فى المنافسة، عليهما أن يعملا بجد أكبر، وأن يبديا صبرا، ومستعدان للسفر لمسافة ألف ميل"، قبل أن يحاول مقارنة الديكين الروميين المسافرين إلى واشنطن بالسعى للحصول على تذكرة لحضور حفل موسيقى، وإن لم يتضح أي جولة غنائية كان يشير إليها. وتابع قائلا: يمكنك القول حتى أصعب من الحصول على تذكرة لجولة النهضة أو جولة بريتنى، إنها بالأسفل فى مكان أكثر دفئا نوعا ما فى البرازيل.

ويبدو أن بايدن كان يقصد المغنية تايلور سويفت، لكنه تحدث عن بريتنى سبيزز.

ومزح جاك باندول، مدير الاتصالات فى مؤسسة NRCC بشأن خطأ بايدن الفادح، وقال إن هذه جريمة تستوجب العزل.

ونشر حساب أبحاث اللجنة الوطنية للحزب الجمهورى، على منصة إكس، مقطع فيديو لما قاله الرئيس بايدن، وصاحبه بتعليق: ما الذى يتحدث عنه بايدن؟.

وقالت فوكس نيوز إن بايدن كان يقارن بين جولتى بيونسي "جولة عصر النهضة العالمى"، وجولة تايلور سويفت "جولة العصور"، بما أنه قال فى البداية جولة النهضة، ثم بدأ الحديث مرة أخرة عن الطقس فى البرازيل حيث أقامت سويفت جولتها الأخيرة.

وذكر بايدن أيضا بريتنى سبييرز فى مزحته، وهو ما ترجمه بعض مستخدمى تويتر إلى بريتنى سبيرز. وقال أحد المستخدمين بايدن البالغ من العمر 81 عاما، يحاول ألا يبدو قديما، ويخلط بين بيونسيه وتايلور سويفت وبريتنى سبيرز.