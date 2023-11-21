اليوم السابع
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طيران الاحتلال يستهدف محيط المستشفى الأوروبى شرق خان يونس

الثلاثاء، 21 نوفمبر 2023 03:32 ص
طيران الاحتلال يستهدف محيط المستشفى الأوروبى شرق خان يونس قصف
أحمد علوى

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قصف طيران الاحتلال محيط المستشفى الأوروبي شرق خان يونس، واقتحمت قوات الاحتلال تقتحم مدينة الخليل جنوب الضفة الغربية، حسبما أفادت قناة القاهرة الإخبارية، في نبأ عاجل لها.
 
وقال الدكتور أشرف القدرة، متحدث وزارة الصحة الفلسطينية لقناة القاهرة الإخبارية، إنه لا وجود للأنفاق أو أسلحة بالمستشفيات، وما يروج له الاحتلال مجرد أكاذيب.

وأضاف أشرف القدرة، أن الاحتلال الإسرائيلي يشن حربا إعلامية ضد المستشفيات في قطاع غزة، لافتا أن الاحتلال ارتكب مجزرة جديدة في المستشفى الإندونيسي.

وتابع: "نثمن جهود مصر في استقبال الجرحى والمصابين الفلسطينيين للعلاج بالمستشفيات المصرية". موضحا إن الاحتلال الإسرائيلي يشن حربا إعلامية ضد المستشفيات في قطاع غزة.

 

 







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