طيران الاحتلال يستهدف محيط المستشفى الأوروبى شرق خان يونس

وأضاف أشرف القدرة، أن الاحتلال الإسرائيلي يشن حربا إعلامية ضد المستشفيات في قطاع غزة، لافتا أن الاحتلال ارتكب مجزرة جديدة في المستشفى الإندونيسي.

وتابع: "نثمن جهود مصر في استقبال الجرحى والمصابين الفلسطينيين للعلاج بالمستشفيات المصرية". موضحا إن الاحتلال الإسرائيلي يشن حربا إعلامية ضد المستشفيات في قطاع غزة.