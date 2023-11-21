طقس المنوفية مستقر على جميع أنحاء المحافظة

المنوفية - محمد فتحى

تشهد اليوم الثلاثاء محافظة المنوفية، طقس مستقر منذ الساعات الأولى لصباح اليوم وتظهر السماء صافية والشمس ساطعة ، مع اختفاء برودة الجو التى شهدتها المحافظة أمس.

وتتوقع هيئة الأرصاد، أن يشهد اليوم الثلاثاء استقرارا فى الأحوال الجوية على كافة الأنحاء، ليسود طقس معتدل نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وجنوب البلاد، مائل للحرارة على جنوب سيناء مائل للبرودة ليلا على أغلب الأنحاء.

وبالنسبة لدرجات الحرارة اليوم الثلاثاء.

القاهرة العظمى 25 درجة والصغرى 18، والإسكندرية العظمى 25 والصغرى 17، ومطروح العظمى 25 درجة والصغرى 15، وسوهاج العظمى 26 درجة والصغرى 15، وقنا العظمى 26 درجة والصغرى 17، وأسوان العظمى 27 درجة والصغرى 17.