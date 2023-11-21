ضياء الدين داود: أمن مصر الاقتصادى مسئولية العالم والشركاء الإقليميين..فيديو

كتب محمود العمرى

قال النائب ضياء الدين داود، عضو مجلس النواب، إن مصر ليست دولة صغيرة ولا تستجدى أحد، مؤكدًا أن أمن مصر الاقتصادى هو مسئولية العالم ومسئولية الشركاء الإقليميين، مشددًا أن مصر تحمل على عاتقها الكثير سواء عن أوروبا وعن شركائها الكثير، وذلك بعد ما تردد عن وجود منح وقروض وودائع، مشيرًا إلى أنه لابد من أن نفصل ما هو مستحق اقتصادى.

وأضاف في كلمته خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الثلاثاء، بحضور الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، لبحث التدابير والإجراءات التى اتخذتها الحكومة المصرية لمنع مخططات تهجير الفلسطينيين وتوطينهم فى سيناء: "نحن لا نستجدى أحدًا ولا نطلب عطايا من أحد، هذا فرض عين على الجميع من حقوق ما كان ليستطيعوا أن يحصنوها لولا وجود مصر فى هذه المنطقة، هذه هى مصر".