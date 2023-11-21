ضبط 313 قضية مخدرات و161 قطعة سلاح خلال 24 ساعة

كتب: محمود عبد الراضى – محمد أبو ضيف

واصلت أجهزة وزارة الداخلية حملاتها الأمنية الموسعة بجميع مديريات الأمن وتمكنت خلال 24 ساعة من ضبط (313) قضية مخدرات ،و (161) قطعة سلاح نارى ، وتنفيذ (84565) حكم قضائى متنوع.

وتمكن قطاع الأمن العام بالتنسيق مع مديرية أمن البحيرة من ضبط عامل) مطلوب التنفيذ عليه فى عدد 41 حكم قضائى فى قضايا "تبديد" والمقضى عليه فيها بالحبس أكثر من "19 سنة" وكفالات مالية، وعامل) مطلوب التنفيذ عليه فى عدد 23 حكم قضائى فى قضايا "تبديد" والمقضى عليه فيها بالحبس أكثر من "11 سنة" وكفالات مالية، وعامل) مطلوب التنفيذ عليه فى عدد 29 حكم قضائى فى قضايا "تبديد" والمقضى عليه فيها بالحبس أكثر من "41 سنة" وكفالات مالية، ومزارع) مطلوب التنفيذ عليه فى عدد 47 حكم قضائى فى قضايا "تبديد" والمقضى عليه فيها بالحبس "39 سنة" وكفالات مالية.

وشن قطاع الأمن العام بمُشاركة الأجهزة الأمنية بمديريات أمن (أسيوط – أسوان- دمياط) حملات أمنية بعدد من دوائر أقسام ومراكز الشرطة ، حيث أسفرت جهودها عن ضبط عدد (29) قضية سلاح نارى، ضُبط خلالهم (18 بندقية آلية- 19 بندقية خرطوش- 19 فرد محلى – عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة) بحوزة (29 متهم لـ 24 منهم معلومات جنائية"، وضبط عدد (8) قضايا "إتجار" فى المواد المخدرة.. ضُبط خلالهم (2,475 كيلو جرام لمخدر الحشيش - كمية من مخدرى "الشابو، الهيروين"- عدد من الأقراص المخدرة) بحوزة (13 متهم لـ 10 منهم معلومات جنائية.

وتمكنت الجهود من ضبط عدد (4) قضايا "إتجار" فى المواد المخدرة والأسلحة النارية.. ضُبط خلالهم (8,300 كيلو جرام لمخدر الحشيش–5 كيلو جرام لمخدر البانجو – كمية من مخدرى "الهيروين، الشابو"- عدد من الأقراص المخدرة- 3 فرد محلى وعدد من الطلقات) بحوزة 4 متهمين "لـ 3 منهم معلومات جنائية".

وأثمرت الجهود عن ضبط عدد (4) قضايا "إتجار" فى المواد المخدرة والأسلحة النارية، ضُبط خلالهم (8 كيلو جرام لمخدر الحشيش–11,500 كيلو جرام لمخدر البانجو – 6 كيلو جرام لمخدر الهيدرو– كمية من مخدر الهيروين- عدد من الأقراص المخدرة- 2 بندقية خرطوش- 3 فرد محلى- طبنجة- عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة) بحوزة 8 متهمين لـ 6 منهم معلومات جنائية.