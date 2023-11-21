ضبط 16 برميل سولار قبل بيعها فى السوق السوداء

محمود عبد الراضى - أحمد إسماعيل

تمكن قطاع الأمن العام بمشاركة إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن الأقصر، من ضبط (سائق وعامل "لأحدهما معلومات جنائية" - مقيمان بدائرة مركز شرطة أرمنت) حال إستقلالهما سيارة "نقل" قيادة أحدهما بدائرة المركز ، مُحمل عليها (10 براميل سولار بإجمالى 1600 لتر تقريباً "بدون أوراق أو فواتير".

كما تم ضبط (سائق وعامل - مقيمان بدائرة مركز شرطة إسنا) حال إستقلالهما سيارة "نقل" قيادة أحدهما بدائرة المركز، مُحمل عليها ( 6 براميل سولار بإجمالى 1200 لتر تقريباً "بدون أوراق أو فواتير"، وبمواجهتهم اعترفوا بحيازتهم للمواد البترولية بقصد بيعها فى السوق السوداء.