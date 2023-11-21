اليوم السابع
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الثلاثاء، 21 نوفمبر 2023 01:41 م
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ضبط 16 برميل سولار قبل بيعها فى السوق السوداء

الثلاثاء، 21 نوفمبر 2023 12:36 م
ضبط 16 برميل سولار قبل بيعها فى السوق السوداء سيارة مواد بترولية - أرشيفية
محمود عبد الراضى - أحمد إسماعيل

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تمكن قطاع الأمن العام بمشاركة إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن الأقصر، من ضبط (سائق وعامل "لأحدهما معلومات جنائية" - مقيمان بدائرة مركز شرطة أرمنت) حال إستقلالهما سيارة "نقل" قيادة أحدهما بدائرة المركز ، مُحمل عليها (10 براميل سولار بإجمالى 1600 لتر تقريباً "بدون أوراق أو فواتير".
 
كما تم ضبط (سائق وعامل - مقيمان بدائرة مركز شرطة إسنا) حال إستقلالهما سيارة "نقل" قيادة أحدهما بدائرة المركز، مُحمل عليها ( 6 براميل سولار بإجمالى 1200 لتر تقريباً "بدون أوراق أو فواتير"، وبمواجهتهم اعترفوا بحيازتهم للمواد البترولية بقصد بيعها فى السوق السوداء.






مواد بترولية

اخبار الحوادث

الامن العام

السوق السوداء

سولار



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