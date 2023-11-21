ضبط المتهمين بالاستيلاء على أموال مواطنين بزعم تسليمهم سيارات مجهزة طبيًا

كتب محمود عبد الراضي

نجحت الداخلية في ضبط المتهمين بالاستيلاء على أموال مواطنين بزعم بيع سيارات مجهزة طبيا حيث نُشر على حساب أحد الأشخاص بموقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" استغاثة مدعومة بصور زعم خلالها قيام (مالك شركة لاستيراد السيارات المجهزة طبياً) وبرفقته آخرين "محددين" بالاستيلاء على مبلغ مالى منه بزعم تسليمه سيارة مجهزة طبياً ، وقيامهم بإغلاق مقر الشركة بمنطقة المهندسين بالجيزة.

بالفحص تبين ورود بلاغ للأجهزة الأمنية بالجيزة من (طالب - مقيم بالمنيا) ضد المشكو فى حقهما (شخصين "شركاء بشركة لإستيراد السيارات المجهزة طبياً") لقيامهما بالنصب عليه فى مبلغ مالى "مقدم حجز سيارة مجهزة طبياً" واكتشافه غلق مقر الشركة وهروبهما.. وتم ضبط المتهمين.

وبمواجهتهما أقرا بقيامهما باستيراد السيارات المجهزة طبياً من الخارج وإعادة بيعها لعملائهما بأقساط، إلا أنهما لم يتمكنا من الانتظام فى تحصيل تلك الأقساط وعجزا عن تسديد المبالغ المستحقة عليهما، ما دفعهما لتحصيل مبالغ مالية من المجنى عليه وآخرين لسداد ديونهما.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.