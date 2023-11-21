صحة القليوبية: مجمع رعايات مركزة يضم 130 سريرا للقضاء على قوائم الانتظار

القليوبية إبراهيم سالم

أجرى الدكتور حمودة عيد الجزار وكيل وزارة الصحة بالقليوبية، جولة مرورية مفاجئة ل مستشفي القناطر الخيرية المركزي، حيث تفقد قسم الاستقبال والطوارئ، وتأكد من توافر الأدوية والمستلزمات، واستيفاء عربة الطوارئ.

كما تفقد جميع أقسام المستشفي من عمليات، والأشعة، والمعمل، والحضانات، والرعايات المركزة، بالإضافة إلي التأكد من الانضباط الإداري وتواجد جميع افراد الطاقم الطبي النوباتجي، وقد حضر سيد النحاس مدير المستشفي أثناء المرور.

وأثناء المرور، تأكد وكيل الوزارة، من اتباع معايير الجودة ومعايير مكافحة العدوي، ومن توافر كافة الأدوية والمستلزمات بالمستشفي، وأكد أثناء المرور أنه من أهم أولوياته تشغيل مجمع للرعايات المركزة يضم أكثر من 130 سرير للمساهمة في القضاء علي قوائم الانتظار للرعايات المركزة بالمحافظة، وتشغيل وحدة لجراحة المخ والأعصاب بالمستشفي، وتشغيل وحدة متخصصة لجراحات الأطفال، بجانب التوسع في جراحات العظام للانتهاء من قوائم الانتظار للجراحات المتقدمة.

وفي ختام جولته المرورية تقدم الدكتور حمودة الجزار بخالص الشكر لمدير المستشفي ولطاقم العمل علي الأداء المميز والالتزام بالنوباتجية.