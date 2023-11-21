سكرتير عام البحر الأحمر يعقد الاجتماع التنسيقي للانتخابات الرئاسية المقبلة

البحر الأحمر - عماد عرفة

عقد اللواء محمد البنداري، السكرتير العام لمحافظة البحر الأحمر ، اجتماعًا تنسيقيًا للتحضير والتنسيق للانتخابات الرئاسية القادمة، شهد الاجتماع الجهات الأمنية والتنفيذية ذات الصلة، بهدف تقييم جاهزية المقار الانتخابية ووضع الاستراتيجيات اللازمة لضمان سير العملية الانتخابية بكفاءة وشفافية.

واستعرض الاجتماع أعداد الناخبين البالغ عددهم 224771 (باستثناء اللجان الوافدة)، وتم تحديد عدد المراكز واللجان الانتخابية بواقع 82 لجنة و 7 لجان عامة، وعلى أهمية توضيح أساليب العمل الخاصة بالعملية الانتخابية ودورهم في تسهيل سير العملية دون أي معوقات.

أضاف اللواء محمد البنداري سكرتير عام المحافظة أن المحافظة مستعدة تمامًا، حيث تم تجهيز اللجان والمراكز الانتخابية واتخاذ جميع الإجراءات اللازمة من قبل الجهات المختصة لضمان سلامة العملية الانتخابية وتأمينها.

كما اوضح ان الجهات الأمنية قامت بدورها من خلال فحص ومراجعة جميع المقار الانتخابية بالمحافظة للتأكد من تطبيق الإجراءات الأمنية اللازمة لضمان سلامة وشفافية العملية الانتخابية، وأن هذه الجهود المشتركة تعكس التزام المحافظة بتنظيم انتخابات رئاسية شفافة وديمقراطية، وتهدف لتوفير بيئة مثلى تسمح للمواطنين بممارسة حقهم الدستوري في التصويت بحرية ونزاهة.