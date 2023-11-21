رئيس مجلس النواب: الكل على قلب رجل واحد فى دعم القضية الفلسطينية

قال المستشار حنفى جبالى، رئيس المجلس النواب، إن موقف البرلمان تجاه دعم القضية الفلسطينية مستمر بصورة تكاد تكون يومية، موضحًا: "إذ إننا أعضاء فى المجال الدولى بالاتحاد البرلماني الدولى وكذلك فى الاتحاد البرلمانى العربى، ومنذ فترة قليلة كان هناك اجتماعات للبرلمان العربي في بغداد، ونتج عنه خروج ورقة عربية موحدة تدعم حقوق الشعب الفلسطيني ومنع الاعتداء عليه فضلا عن كفالة الحفاظ على القضية".
وأضاف "جبالي" خلال لقاء عبر «إكسترا نيوز»، أن الموقف سالف الذكر أعقبه مباشرة جلسة مجلس النواب المصري لدعم موقف الرئيس السيسي والدبلوماسية المصرية والدولة، مشيرا إلى أنه كان موقفا رائعا إذ أن الجميع على قلب رجل واحد في الوقوف بجانب الدولة المصرية في دعمها للشعب الفلسطيني عموما ولأهالينا في غزة خصوصا.
أكد رئيس مجلس النواب، أن هناك تحركات يومية للرئيس عبدالفتاح السيسي مع جميع الدول العربية والإقليمية والدولية في سبيل دعم وحماية القضية الفلسطينية، مشددا على أن هذا الموقف لا يحتاج إلى كلام لأنه واضح وضوح الشمس وتؤيده وتسير على دربه الجهود الدبلوماسية المصرية الناجحة في تواصلها المستمر مع جميع دول العالم والمنظمات الدولية وتوضيحها للموقف المصري الذى تجمع عليه جميع الشعوب العربية والصديقة، معلقا بالقول: "هذا الموقف عظيم سوف يسجله التاريخ بأحرف من نور، حتى إن الإخوة الفلسطينيون يعترفون بأن لمصر الدور العظيم في تقديم الدعم لهم وللقضية".
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