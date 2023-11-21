رئيس دفاع النواب: إذا دعينا للحرب فجميعنا محاربون وإذا دعينا للسلام فمسالمون

كتب محمود حسين

أكد اللواء أحمد العوضى رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب ، أن الشعب المصري كله يقف خلف القيادة السياسية والدولة فى اتخاذ أى تدابير لحماية الأمن القومى المصرى، قائلا:"نجدد تفويض الرئيس عبد الفتاح السيسي فى اتخاذ أى تدابير".

جاء ذلك خلال استعراضه طلب الإحاطة المقدم منه بشأن التدابير والإجراءات التى اتخذتها الحكومة تجاه منع محاولات التهجير القسري للفلسطينيين من قطاع غزة، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب المنعقدة الآن، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي وبحضور الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء.

وقال النائب أحمد العوضى، "نرحب برئيس مجلس الوزراء فى هذه الجلسة التاريخية التى نتحدث فيها اليوم، في ظل تداعيات الأزمة الفلسطينية والحرب على قطاع غزة، وما يحاك للشعب الفلسطينيى منذ 7 أكتوبر الذي يتعرض لانتهاكات صارخة وجرائم حرب من قوات الاحتلال الإسرائيلي وسط صمت دولى رهيب من المجتمع الدولى ومخالف للقانون الدولى الإنسانى، رغم ذلك لا يقوم المجتمع الدولى بدوره بالوجه الأمثل فى سبيل وقف إسرائيل عن هذه الانتهاكات".

وتابع، "طالعنا ما يثار في معظم وسائل الإعلام عن مخطط إسرائيليى لتهجير الفلسطينيين خارح أراضيهم، هذا المخطط يضر بمصر وأمنها القومي والشعب المصرى، نحن نرفض هذا المخطط الذي يستهدف تصفية القضية الفلسطينية والإضرار بالأمن القومي المصرى، والقيادة السياسية تحدثت وتصدت للمخطط وقالت نرفض التهجير والأمن القومي المصرى خط أحمر، ونرفض التهجير، بالإضافة إلى أن القيادة الفلسطينية ترفض هذا المبدأ".

واستطرد رئيس لجنة الدفاع والأمن القومى،"نريد ان نعرف من رئيس الحكومة، هل هناك إجراءات تقوم بها الحكومة لمنع هذا التهجير، إسرائيل تتمادى فى الانتهاكات التي تقوم بها ضد الفلسطينيين من جرائم حرب وقتل للأطفال والنساء، جرائم تدمى القلوب والشعب المصرى يتضامن ويتعاطف مع الشعب الفلسطيني، ومصر طوال تاريخها وقفت وتدافع عن القضية الفلسطينية، وكل حرب خاضتها مصر منذ 1948 كانت بسبب القضية الفلسطينية، وقدمت تضحيات وشهداء، وما زالت تدعم بمساعدات وجهود غير مسبوقة من أجل وقف إطلاق النار، والعمل على حل الدولتين وهو الحل الأمثل لإحياء السلام، والقيادة السياسية قامت بجهود كبيرة جدا لدعم أخواتنا الفلسطينيين من مساعدات واستقبال مرضى، لكن نريد أن نعرف من الحكومة الإجراءات التي تم اتخاذها لزيادة هذه المساعدات وهل هناك إجراءات لإيقاف إطلاق النار، ووصول المساعدات وعلاج الفلسطينيين".

وقال العوضي، إن مصر مع الدولة الفلسطينية وتدعم حصولها على حقوقها، والجيش المصرى قادر على أن يحافظ على الأمن القومي المصرى، متابعا: "هناك اتفاق سلام بينا وبين إسرائيل لكن هذا الاتفاق فى حال وجود إجراءات تضر بالأمن القومي المصري لن يمنعنا من الحفاظ على أمن مصر، وكما قال الرئيس السيسي، إذا دعينا للحرب فإننا جميعا محاربون، وإذا دعينا للسلام نحن مسالمون".

اختتم، "الشعب المصرى يفوض الرئيس ونجدد التفويض باسم مجلس النواب والشعب المصرى العظيم في تفويض الرئيس للحفاظ على الأمن اللقومي المصرى والقضية الفلسطينية، وأنا حضرت حرب 73 وأعلم جيدا العدو الإسرائيلى جبان لا يقاتل إلا من وراء جدار، ورغم خط بارليف والقناة استطاع الجيش المصرى أن يعبر القناة ويحطم خط بارليف.. كل الثقة فى الرئيس السيسى..وتحيا مصر".