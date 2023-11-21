(أ ش أ)

- إشراف قضائى كامل على كافة مجريات العملية الانتخابية.. مع اعتماد مبدأ "قاض لكل صندوق"



- المجتمع المدنى المحلى والدولى والإعلام المصرى والإقليمى والعالمى يشاركون فى متابعة الانتخابات



- المشاركة الإيجابية فى الانتخابات "مسئولية وطنية" وتساهم فى الحفاظ على استقرار مصر



- التاريخ سيسجل للرئيس السيسى موقفه المُشرف بالتصدى لمخططات تصفية القضية الفلسطينية



- دور مصر فى مساندة أبناء الشعب الفلسطينى ومنع اتساع رقعة الصراع محل تقدير دولى مشهود





أكد الكاتب الصحفى على حسن، رئيس مجلس إدارة ورئيس تحرير وكالة أنباء الشرق الأوسط، أن الانتخابات الرئاسية المقبلة ستُجرى فى ظل ضمانات متعددة لنزاهتها وحتى تخرج نتائجها معبرة عن الإرادة الحقيقية لجموع للناخبين، مشيرا إلى أنه يتعين على أبناء الشعب المصرى الحرص على المشاركة الإيجابية الفاعلة عبر التوجه إلى مراكز الاقتراع والإدلاء بأصواتهم فى الانتخابات.

جاء ذلك فى الكلمة التى ألقاها رئيس وكالة أنباء الشرق الأوسط، خلال مشاركته فى ندوة "صوتك مستقبلك - انزل شارك" اليوم والتى نظمها مجمع إعلام الزقازيق التابع للهيئة العامة للاستعلامات بالتعاون مع كلية الحقوق جامعة الزقازيق، بحضور الدكتور ممدوح المسلمى عميد الكلية، والدكتور مدحت غنايم وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، ودسوقى عبد الله مدير عام الإدارة العامة لإعلام شرق الدلتا وعدد كبير من الطلاب والحضور.

وقال الكاتب الصحفى على حسن: "لطالما كان المصريون يتمتعون بالوعى والمسئولية الوطنية، والاستحقاق المقبل للانتخابات الرئاسية سيُجرى وسط ظروف دولية وإقليمية بالغة الصعوبة، لا سيما إثر العدوان الإسرائيلى الغاشم على أبناء الشعب الفلسطينى بقطاع غزة، ومن ثم يجب علينا جميعا الحرص على المشاركة لنقول للعالم من هو الرئيس الذى سنختاره ليقودنا ويحمى أمن وسلام واستقرار وتنمية الوطن".

وأشار إلى أن منصب رئيس الجمهورية هو الأهم فى البلاد، باعتباره رئيس السلطة التنفيذية ويرعى مصالح الشعب ويحافظ على وحدة الوطن وسلامة أراضيه، مشددا على أن مصر "دولة مؤسسات" وتقوم على احترام القواعد الدستورية والقانونية، وقد أناط الدستور بالهيئة الوطنية للانتخابات - وحدها ودون سواها - مسئولية الإشراف على الانتخابات التى ستُجرى تحت إشراف قضائى كامل، وتعاونها كافة سلطات الدولة ذات الصلة.

واستعرض الكاتب الصحفى على حسن عددا من الضمانات التى تُحيط بالعملية الانتخابية المقبلة بما يحقق نزاهتها، وفى مقدمها وجود قاض على كل صندوق اقتراع، فضلا عن تواجد مندوبى كل مرشح داخل اللجنة، إلى جانب متابعة ممثلى منظمات المجتمع المدنى المصرية والأجنبية، والمتابعة الإعلامية من جانب الإعلام المحلى والعربى والدولي.

ولفت إلى أن هناك اهتماما دوليا كبيرا بالانتخابات الرئاسية المصرية المقبلة ومجرياتها وأحداثها وما ستسفر عنه نتيجتها، نظرا لكون مصر دولة محورية ومؤثرة، ودائما ما تكون فى الصدارة لإيجاد الحلول للمشكلات ونزع فتيل الأزمات الإقليمية والدولية، فى ظل استقلال كامل للإرادة الوطنية المصرية.

وقال على حسن: "مشاركة المواطنين فى الانتخابات، حق كفله الدستور لكل مواطن بلغ من العمر 18 عاما، وهو ما يعكس حرية المواطن، وأسمى معانيها الحرية السياسية وأعظم مراحل هذه الحرية، هى اختيار رئيس الدولة، وهو حق وواجب علينا جميعا، وأنا أدعو جميع المواطنين إلى الحرص على الذهاب إلى المراكز الانتخابية، والإدلاء بأصواتهم فى صناديق الاقتراع وانتخاب من يريدون أن يكون رئيسا للبلاد من أجل مصر ومستقبل أبنائها".