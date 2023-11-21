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رئيس الوزراء: مصر لن تتوانى عن استخدام كافة الإجراءت لحماية وصون حدودها

الثلاثاء، 21 نوفمبر 2023 01:32 م
رئيس الوزراء: مصر لن تتوانى عن استخدام كافة الإجراءت لحماية وصون حدودها الجلسة العامة لمجلس النواب
نور على

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أكد الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء، أن مصر لن تتوانى عن استخدام كافة الإجرءات التى تضمن حماية وصون حدودها.
 
 وتابع قائلا: "حال حدوث أى سيناريو يستهدف نزوح الفلسطنيينن إلى الأراضى المصرية سيكون هناك رد حاسم"، مضيفا: "مصر موقفها حاسم من احترام معاهدة السلام والالتزام بنصوصها، ولكن نتطلع من الجانب الإسرائيلى الالتزام أيضا، خاصة فيما يتعلق بالتهجير لقطاع غزة". 
 
وأشار رئيس الوزراء إلى أن الأمن العام يرتبط ارتباطا تاما بما يجرى فى الشرق الأوسط، والتطورات التى يشهدها البحر الأحمر تؤكد ما حذر منه الرئيس عبد الفتاح السيسى من أن عدم وقف العمليات سيفتح الباب أمام صراع أوسع ويجر المنطقة لمزيد من الصراع".
 
 جاء ذلك  بالجلسة العامة لمجلس النواب اليوم برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى خلال رده على طلبات الاحاطة المقدمة من النواب بشأن التدابير والإجراءات التى اتخذتها الحكومة تجاه منع محاولات التهجير القسري للفلسطينيين من قطاع غزة، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب المنعقدة الآن، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، وبحضور الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء.






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