رئيس البرلمان العربى: توجهنا للجنائية الدولية للضغط على الاحتلال وداعميه

بيشوى رمزى

قال رئيس البرلمان العربى عادل العسومى، إن قرار التوجه للمحكمة الجنائية الدولية هو بمثابة محاولة جادة لممارسة المزيد من الضغوط على المجتمع الدولى فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية أو العدوان على غزة.

وأضاف، ردا على سؤال لـ"اليوم السابع"، بأن الموقف يمثل استغلالا للادوات المتاحة، خاصة مع محاولات الاحتلال لتصفية القضية الفلسطينية عبر التهجير، فى ظل استهداف المدنيين، وحالة من الانحياز الغربى تجاه طرف على حساب الآخر.

وشدد العسومى، على أهمية مثل الخطوات لممارسة ضغوط كبيرة ليس فقط على الاحتلال وإنما أيضا على داعميه، فى ظل مباركة دولية للانتهاكات التى ترتكب فى قطاع غزة.