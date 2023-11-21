رئيس البرلمان العربى: تقديم شكوى للجنائية الدولية بشأن جرائم الاحتلال خطوة مهمة

الأمير نصرى

تحدث عادل العسومى رئيس البرلمان العربى، عن تقديم البرلمان العربى شكوى للجنائية الدولية بشأن جرائم الاحتلال الاسرائيلى ضد الشعب الفلسطينى، قائلا:" خطوة مهمة لما يتعرض له الشعب من إجرام وبطش، وأردنا تفعيل دور البرلمان العربى وإعطائنا الحق فى التحدث واننا داعمون للإخوة الفلسطينيين كى نوقف هذه الحرب التى ضربت بعرض الحائط كل القوانين".

وأضاف عادل العسومى خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "التاسعة"، المذاع على القناة الأولى المصرية، أن رفع الموضوع للمحكمة الجنائية خطوة مهمة، وفلسفة الحروب تغيرت بعد استهداف غزة، وما تعرض له الإخوة فى فلسطين، ولذلك سنستمر فى دعم القضية، لوقف هذه الحرب.

ولفت رئيس البرلمان العربى إلى أن أكثر ضحايا هذه الحرب من الأطفال والنساء والشيوخ، كما زاد عدد الشهداء بشكل كبير ورقم ضخم، متسائلا: كم شهيد تحتاج الدول الداعمة للكيان الصهيونى كى تضغط على المحتل ليوقف عدوانه على الشعب الأعزل؟!.