ديوان الأوقاف يستقبل الدارسين بمراكز الثقافة الإسلامية لفعاليات المسابقة الثقافية الكبرى

كتب لؤى على

انطلاق فعاليات الجولة الرابعة للتصفيات الأولية للمسابقة الثقافية الكبرى بين الدارسين بمراكز الثقافة الإسلامية على مستوى الجمهورية بمسجد الرحمة بجوار ديوان عام وزارة الأوقاف بباب اللوق الساعة العاشرة صباحًا، في إطار دور وزارة الأوقاف في نشر الفكر الوسطي المستنير وبث روح المنافسة في تحصيل العلم النافع بين الدارسين بمراكز الثقافة الإسلامية.

وستكون فعاليات الجولة الرابعة للمسابقة الثقافية الكبرى بين المراكز التالية:

أولا: مركز الثقافة الإسلامية (فاقوس– بالشرقية ) ، ويمثله:

1. محمد صالح أحمد محمد

2. إسراء عبد الرؤوف محمد عبد الجواد

3. أحمد حمدي محمد الشوادفي

4. إسماعيل محمد إبراهيم

5. محمود السيد عبد الرحمن عصفور

ثانيًا : مركز الثقافة الإسلامية (البحيرة) ، ويمثله:

1. حازم محمود عبد الغني محسن

2. هند إبراهيم محمد الحبال

3. أيمن سعد محمد شيحة

4. الصفا سعيد إبراهيم دربالة

5. محمد محمد عبد المنعم عمارة

ثالثًا: مركز الثقافة الإسلامية (دمياط) ، ويمثله:

1. أحمد عابد إبراهيم علي السيد

2. محمد فؤاد عبد التواب جوهر

3. شريهان إبراهيم إبراهيم الجمل

4. نرمين حسن حسن الصردي

5. هالة محمد مصطفى محمد أحمد

رابعًا: مركز الثقافة الإسلامية (الدقهلية) ، ويمثله:

1. أحمد خطاب محمود محمد

2. سارة حسين محمد رمضان

3. وليد الشبراوي عثمان أحمد

4. إسلام حمزة حمزة الجالي

5. أميرة أحمد يوسف أحمد

وسيتم عمل قرعة علنية بين الفرق الأربع، بحيث يصعد الفائز من كل مركزين متنافسين، ثم تتم المسابقة بين الفريقين الفائزين لتصعيد أحدهما للتصفيات النهائية.