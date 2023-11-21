حماس للشباب خلال مؤتمر التحالف الوطنى لدعم السيسى ببورسعيد.. صور

بورسعيد - محمد عزام

شهد مؤتمر دعم المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي والذي نظمه التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي بمحافظة بورسعيد بحضور أعضاء الحملة الرسمية للمرشح، إقبالا كبيرا من فئات مختلفة من المجتمع، وتمثيل من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ ببورسعيد، ونواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، ورئيس جامعة بورسعيد، وممثلا الأزهر والكنيسة، بجانب ممثلين عن الهيئات والمؤسسات والجمعيات.

وتصدر الشباب المؤتمر، وفاجئوا الجميع بالحضور الكثيف والحرص علي إعلان دعمهم للرئيس السيسي، وثقتهم في الغد الأفضل، وحرصهم علي استكمال مسيرة البناء والتنمية بتحدي وإرادة حقيقية، بجانب إدراكهم لضرورة المشاركة بكثافة في إلانتخابات الرئاسية القادمة، والتي تجري في شهر ديسمبر المقبل.

وأكد المئات من الشباب المشاركون بالمؤتمر أنهم يعلمون جيدًا ما يحيط بمصر من مخاطر، ويؤمنون بأنه لابد أن يكون لمصر قيادة سياسية قادرة علي حماية أمن الوطن داخليا وخارجيا، بجانب استمرار مسيرة البناء والتنمية والمشروعات القومية التي تكتب غدا أفضل لهم، مؤكدين أن المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي سوف يكون اختيارهم في صناديق الاقتراع.

ومن جانبه وجه الدكتور أيمن إبراهيم رئيس جامعة بورسعيد رسالة للشباب طالبهم خلالها بالخروج بكثافة والمشاركة في الانتخابات الرئاسية المقبلة، مؤكدا أن ذلك حق الوطن عليهم، وأن الغد الأفضل لهم، مشيرا إلي ثقته في شباب مصر القادر دائما علي ضرب أروع الأمثلة في الوعي.

وكان المهندس علي جبر منسق التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي ببورسعيد، قد أعلن خلال المؤتمر الجماهيري الحاشد دعم ضحايا العقار المنهار بـ محافظة بورسعيد قبل أيام بمبلغ 25 ألف جنيها، وأكد أن الحادث كان مؤلما وأحزن الجميع، مشيرا أن دور التحالف الأهلي والتنموي يفرض عليه دعم الضحايا، وعلق: التحالف يضم أكثر من 40 مؤسسة أهلية ومجتمعية تعمل جانبا إلي جنب مع الدولة لتوفير حياة كريمة للمواطنين.

وشهد المؤتمر رسائل دعم قوية للرئيس السيسي في ملف دعم قطاع غزة والخطوات التي قامت بها مصر لدعم القضية، ووقف الحضور في بداية المؤتمر دقيقة حداد علي أرواح الشهداء، وأشاد بموقف مصر في قوافل المساعدات واستقبال المصابين بالمستشفيات المصرية وتقديم كافة سبل الرعاية الطبية لهم.