حزب مستقبل وطن بالإسكندرية ينظم مؤتمرًا حاشدًا لدعم الرئيس السيسى

الإسكندرية أسماء على بدر

نظمت أمانة حزب مستقبل وطن بالإسكندرية، برئاسة النائب رزق راغب ضيف الله أمين الحزب بالاسكندرية، مؤتمرا جماهيريا حاشدا لتأييد المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي لفترة رئاسية جديدة تحت عنوان "حبيب المصريين" وذلك بالمدينة الشبابية بأبي قير شرقي المدينة، المستشار محمود فوزي رئيس الحملة الانتخابية للمرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي ، والعميد وسام صبري المدير التنفيذي للحملة، جاء ذلك ذلك حضور النائب عبدالهادي القصبي زعيم الأغلبية البرلمانية بمجلس النواب، والناب علاء عابد نائب رئيس حزب مستقبل وطن والنائب أحمد دياب الأمين العام المساعد للحزب وأمين شئون الثقافة والفنون والرياضة، وأعضاء الحملة الانتخابية للمرشح الرئاسي "النائب عصام هلال عضو مجلس الشيوخ والنائب أحمد بهاء عضو مجلس النواب والدكتور حاتم متولي ممثل الكيانات الشبابية والنائب عماد خليل عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسين والدكتور كريم سلام ممثل القبائل والعائلات المصرية" وأعضاء هيئة مكتب الإسكندرية، وعبدالحليم علام نقيب المحامين، والأنبا بافلي اسقف كنائس الإسكندرية والدكتور إبراهيم الجمل مسئول بيت العائلة المصري، وأعضاء الهيئة البرلمانية لمجلسي النواب والشيوخ بالإسكندرية، وأمناء الأقسام ولفيف من القيادات الشعبية والطبيعية شرقي الإسكندرية.

وقال المستشار محمود فوزي، رئيس الحملة الانتخابية للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي، إن تصويت المصريين والنزول بكثافة خلال الاستحقاق الدستوري المقبل سيكون رسالة قوية للعالم أن المصريين متكاتفون ومتحدون ولن يسمحوا بالمساس بمقدراتها ومتوحدين خلف قيادتهم السياسية، ومؤسسات الدولة الراسخة.

وأضاف فوزي أن المرحلة القادمة هي مرحلة الحصاد لكل ما تم من مشروعات وتنمية خلال المرحلة السابقة، كما أنها مرحلة بناء الإنسان والتركيز على ثقافته وتعليمه والتوسع في المشروعات التجارية وتوطين الصناعات من خلال الاعتماد على القطاع الخاص لزيادة الإنتاج والتنمية الصناعية.

وأشار إلى موقف الدولة المصرية والقيادة السياسية الراسخ من القضية الفلسطينية مؤكدًا أنها ليست قضية انتخابية، بل هي قضية أمن قومي، وموقف المرشح عبدالفتاح السيسي واضح وهو ضرورة تحقيق السلام العادل و الشامل لدولة فلسطين وعاصمتها القدس الشرقية.

ودعا فوزي إلى الاصطفاف أمام اللجان الانتخابية خلال أيام الانتخابات لنثبت للعالم كله أن الشعب المصري يعي حجم التحديات التي يمر بها وقادر على مواجهتها بشجاعة وإصرار خلف قائدهم عبد الفتاح السيسي. وأكد النائب رزق راغب ضيف الله أمين حزب مستقبل وطن بالإسكندرية، دعم ومبايعة الرئيس السيسي خلال الانتخابات الرئاسية القادمة لدعم الاستقرار والتنمية والتطوير، فكلنا خلف القيادة السياسية والزعيم عبدالفتاح السيسي فهو الرجل المناسب في المكان المناسب، من أجل مصر آمنة مستقرة.

من جانبه أكد النائب عبدالهادي القصبي أن جميع قيادات حزب مستقبل وطن، وجميع ابناء محافظات مصر وفي تلك اللحظات الحاسمة على قلب رجل واحد لدعم الرئيس السيسي الذي استطاع ان يعبر عن شعب مصر واستطاع الصمود في وجه الاحتلال الاسرائيلي ورفض تصفية القضية الفلسطينية، والدفاع عن حقوق الوطن، ومقدراته.

ودعا "القصبي" الشعب المصري وفي القلب منه أهالي الاسكندرية للمشاركة في الانتخابات وابراز صورة حضارية للعالم كله والاصطفاف أمام صناديق الاقتراع باللجان الانتخابات خلال أيام 10 ‘11 ‘12 من ديسمبر المقبل لدعم وتأييد الرئيس السيسي لفترة انتخابية جديدة.

وقال النائب علاء عابد إن إنجازات الرئيس السيسي لا تعد ولا تحصى سواء على المستوى الاقتصادي أو الاجتماعي أو الأمني حيث نجحت الدولة في اجتثاث جذور الارهاب، بالإضافة إلى السياسية الخارجية المتزنة التي جعلت مصر محور الشرق الاوسط، ولذلك فإننا نبعث من هنا برسالة حب وشكر وتأييد لكل قرارات الرئيس عبدالفتاح السيسي التي تتعلق بالأمن القومي والأراضي المصرية.

بدوره، أشار الدكتور حاتم متولي إلى أن المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي عمل على تأهيل وتمكين الشباب من خلال البرنامج الرئاسي للقيادة وبرامج ومبادرات الاكاديمية الوطنية للتدريب فأصبح لدينا شباب في كل مواقع القيادة في مصر فهناك قيادات شبابية في المحافظات والوزارات وأعضاء بمجلس النواب، ولذلك نأمل بتحقيق نسبة مشاركة عالية يغلب عليها الشباب تعكس مستوى الوعي الثقافي والسياسي للشعب المصري.