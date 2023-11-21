حركة مسلحة تعلن استهداف قاعدة عين الأسد الأمريكية فى العراق

أعلنت حركة مسلحة فى العراق إنها استهدفت قاعدة "عين الأسد" التي تنتشر فيها قوات أمريكية غربي العراق.

وقالت الحركة، إنه تم استهداف القاعدة بطائرة مسيرة وأصابت هدفها بشكل مباشر.

وكان البنتاجون قد أعلن تعرّض القوات الأمريكية المتمركزة في العراق وسوريا لـ55 هجوما خلال الشهر الماضي، ما أدى إلى إصابة عشرات الجنود الأمريكيين بجروح طفيفة.

وتحمّل واشنطن مسؤولية تصاعد العنف لقوات تدعمها طهران وقد شنّت الولايات المتحدة ضربات على مواقع في سوريا تقول إنها مرتبطة بإيران في ثلاث مناسبات منفصلة لكن الهجمات بوساطة طائرات مسيّرة لم تتوقف.

وقالت سابرينا سينغ نائبة المتحدث باسم البنتاجون للصحافيين "منذ 17 أكتوبر وحتى اليوم رصدنا 55 هجوما على القوات الأمريكية. لقد وقع 27 هجوما على قوات أمريكية في العراق و28 هجوما في سوريا"، مشيرة إلى إصابة 59 أميركيا.