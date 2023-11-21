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جلسة طارئة لمجلس الوزراء الفلسطينى غدا لبحث جهود الإبادة الجماعية بغزة

الثلاثاء، 21 نوفمبر 2023 06:10 م
جلسة طارئة لمجلس الوزراء الفلسطينى غدا لبحث جهود الإبادة الجماعية بغزة الحرب فى غزة
كتب محمد شرقاوى

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أفادت قناة "القاهرة الإخبارية" فى خبر عاجل نقلا عن إعلام فلسطينى، بأن مجلس الوزراء الفلسطيني يعقد غدا الأربعاء جلسة طارئة لبحث الجهود المبذولة لوقف الإبادة الجماعية فى غزة.

ويواصل الاحتلال الإسرائيلي عدوانه المكثف وغير المسبوق لليوم الـ 46 على قطاع غزة، مخلفًا آلاف الشهداء والجرحى، معظمهم من الأطفال والنساء وكبار السن، فيما لا يزال هناك المئات تحت الأنقاض لم يتم انتشالهم؛ بسبب الأوضاع الميدانية الخطيرة، وذلك وسط حصار شديد على القطاع وقطع للكهرباء والماء، ومنع لدخول الأدوية والمواد الغذائية والمساعدات الحيوية، ما يزيد تعقيد وخطورة الوضع الإنساني على حياة المدنيين.
 






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