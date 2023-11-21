جامعة بورسعيد تنظم ندوة بعنوان "نعم للمشاركة.. خليك إيجابى"

بورسعيد محمد فرج

نظمت كلية التجارة جامعة بورسعيد اليوم، الثلاثاء، ندوة بعنوان: "نعم للمشاركة.. خليك إيجابي" بمشاركة الدكتور أيمن إبراهيم رئيس الجامعة وبحضور كل من النائبة إيمان الألفى، عضو مجلس النواب، والنائب محمود بدر، والنائبة الدكتورة غادة على، والنائب أحمد قناوى، عضو مجلس الشيوخ، وإبرام عبد المسيح، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، والدكتور أحمد عبد الرحمن، عميد كلية التجارة، والدكتور وئام عثمان، وكيل الكلية لشئون البيئة وخدمة المجتمع.

وتطرقت الندوة للحديث حول أهمية المشاركة الإيجابية بالانتخابات الرئاسية المقبلة، وتعبير الناخبين عن رأيهم بكل حرية، في ظل الديمقراطية التي تشهدها البلاد ويحميها الدستور والقانون.

ومن جهة أخرى أعرب المشاركون بالندوة عن ثقتهم فى وعي الشعب المصرى بالمخاطر والأحداث التي تحيط بالوطن في تلك المرحلة التي تواجهها البلاد، والتي تستلزم مشاركة كبيرة للناخبين في الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية المقبلة، وإرسال رسالة إلى العالم كله للتأكيد على تحضر الشعب المصر، ووطنيته، وثقته فى مؤسسات وطنه.