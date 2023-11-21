تعرف على وحدة العناية المركزة للأطفال بمستشفى الشاطبى بالإسكندرية

أعلنت جامعة الإسكندرية، عن تطوير وحدة العناية المركزة للأطفال بمستشفى الشاطبى الجامعي الخاصة بالأطفال المبتسرين، وينشر "اليوم السابع" معلومات عن تطوير المستشفى.
1-بلغت تكلفة التطوير 5.6 مليون جنيه.
2- يضم المركز 10 أسرة عناية مركزة كاملة التجهيز.
3- يضم غرفة للعزل.
4- يضم حضانة واحدة لحديثي الولادة.
5-إجراء غسيل كلوي عند اللزوم.
وكانت قد افتتحت جامعة الإسكندرية عددا من مشروعات التطوير بتكلفة بلغت 184 مليون جنيه - تمويل مُشترك للمشروعات الطبية من الموازنة العامة للدولة بالتعاون مع المجتمع المدني والقطاع الخاص - المشروعات الصحية الجديدة تساهم في تحسين الخدمات الطبية المُقدمة للمواطنين.
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