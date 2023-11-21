اليوم السابع
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تعرف على وحدة العناية المركزة للأطفال بمستشفى الشاطبى بالإسكندرية

الثلاثاء، 21 نوفمبر 2023 01:00 ص
تعرف على وحدة العناية المركزة للأطفال بمستشفى الشاطبى بالإسكندرية مستشفى الشاطبى بالإسكندرية - أرشيفية
الإسكندرية أسماء على بدر

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أعلنت جامعة الإسكندرية، عن تطوير وحدة العناية المركزة للأطفال بمستشفى الشاطبى الجامعي الخاصة بالأطفال المبتسرين، وينشر "اليوم السابع" معلومات عن تطوير المستشفى.
 
 
1-بلغت تكلفة التطوير 5.6 مليون جنيه.
 
2- يضم المركز 10 أسرة عناية مركزة كاملة التجهيز.
 
3- يضم غرفة للعزل.
 
4- يضم حضانة واحدة لحديثي الولادة.
 
5-إجراء غسيل كلوي عند اللزوم.
 
وكانت قد افتتحت جامعة الإسكندرية عددا من مشروعات التطوير بتكلفة بلغت 184 مليون جنيه - تمويل مُشترك للمشروعات الطبية من الموازنة العامة للدولة بالتعاون مع المجتمع المدني والقطاع الخاص - المشروعات الصحية الجديدة تساهم في تحسين الخدمات الطبية المُقدمة للمواطنين.






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