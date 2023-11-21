تعرف على أهم التوصيات الفنية لمحصول الموز فى نوفمبر

كتبت أسماء نصار

‫ ‎أصدرت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي ممثلة في قطاع الإرشاد الزراعي برئاسة الدكتور علاء عزوز، نشرة بأهم التوصيات الفنية الواجب على مزارعي محصول الموز مراعاتها، خلال شهر نوفمبر.

‎وتمثلت التوصيات التى أعد مادتها العلمية معهد بحوث البساتين فى الآتى:

1- وضع السنادات لحماية النبات من السقوط نتيجة ثقل السوباطة وتأثير الرياح.

2- تغطية السوباطات بأكياس البولي ايثيلين الزرقاء المفتوحة الطرفين حيث تربط من أعلي فقط حول عنق السوباطة وتترك مفتوحة من أسفل وذلك لحماية السوباطة وتدفئتها.

3- جمع السوباطات التي وصلت الي مرحلة اكتمال النمو ترك الساق الكاذب حتى شهر مارس.



ا-تسميد أشجار الموز:

1- إضافة الأسمدة العضوية بمعدل 20-30 م3 / فدان مخلوطة بالسوبر فوسفات بمعدل 300 كجم / مع إضافة 250 كجم كبريت زراعي تقلب جميعها خلال العزقة الشتوية.

2- الرى مباشرة بعد إضافة السماد العضوي والمحافظة علي وجود نسبة من الرطوبة بالتربة.



ب- تسميد أشجار الموز

1- إضافة "4 كجم نترات نشادر + 7 كجم سلفات بوتاسيوم" / فدان خمس مرات أسبوعيا مع مياه الري.

2- حقن حامض الفوسفوريك منفردا بمعدل 1 لتر / فدان أسبوعيا بشبكة الري.

3- اضافة الأسمدة العضوية بمعدل 40 م 3/ فدان وخلطها بالسوبر فوسفات بمعدل 500 كجم / فدان مضافا اليها 250 كجم كبريت زراعي مع ملاحظة خلط هذه الكميات جيدا.

برنامج رى الموز

الري يوميا بمعدل 15-20 م 3 مياه / فدان.



مكافحة آفات الموز

1- فحص وإزالة النباتات المصابة بمرض تورد القمة والتبرقش .

2- رش النباتات المصابة وخاصة أغماد الأوراق بالمبيدات الموصي بها للقضاء علي المن .

3- تقليع الجور المصابة وجمعها خارج المزرعة والاستفادة منها في عمل مكمورة سماديه.

4- وضع الجير الحي مكان الجورة المصابة وإطفاءه بالماء مباشرة لتطهيرها.