تعرف على أهم التوصيات الفنية لمحصول الموز فى نوفمبر

أصدرت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي ممثلة في قطاع الإرشاد الزراعي برئاسة الدكتور علاء عزوز، نشرة بأهم التوصيات الفنية الواجب على مزارعي محصول الموز مراعاتها، خلال شهر نوفمبر.
وتمثلت التوصيات التى أعد مادتها العلمية معهد بحوث البساتين فى الآتى:
1- وضع السنادات لحماية النبات من السقوط نتيجة ثقل السوباطة وتأثير الرياح.
2- تغطية السوباطات بأكياس البولي ايثيلين الزرقاء المفتوحة الطرفين حيث تربط من أعلي فقط حول عنق السوباطة وتترك مفتوحة من أسفل وذلك لحماية السوباطة وتدفئتها.
3- جمع السوباطات التي وصلت الي مرحلة اكتمال النمو ترك الساق الكاذب حتى شهر مارس.
ا-تسميد أشجار الموز:
1- إضافة الأسمدة العضوية بمعدل 20-30 م3 / فدان مخلوطة بالسوبر فوسفات بمعدل 300 كجم / مع إضافة 250 كجم كبريت زراعي تقلب جميعها خلال العزقة الشتوية.
2- الرى مباشرة بعد إضافة السماد العضوي والمحافظة علي وجود نسبة من الرطوبة بالتربة.
ب- تسميد أشجار الموز
1- إضافة "4 كجم نترات نشادر + 7 كجم سلفات بوتاسيوم" / فدان خمس مرات أسبوعيا مع مياه الري.
2- حقن حامض الفوسفوريك منفردا بمعدل 1 لتر / فدان أسبوعيا بشبكة الري.
3- اضافة الأسمدة العضوية بمعدل 40 م 3/ فدان وخلطها بالسوبر فوسفات بمعدل 500 كجم / فدان مضافا اليها 250 كجم كبريت زراعي مع ملاحظة خلط هذه الكميات جيدا.
برنامج رى الموز
الري يوميا بمعدل 15-20 م 3 مياه / فدان.
مكافحة آفات الموز
1- فحص وإزالة النباتات المصابة بمرض تورد القمة والتبرقش .
2- رش النباتات المصابة وخاصة أغماد الأوراق بالمبيدات الموصي بها للقضاء علي المن .
3- تقليع الجور المصابة وجمعها خارج المزرعة والاستفادة منها في عمل مكمورة سماديه.
4- وضع الجير الحي مكان الجورة المصابة وإطفاءه بالماء مباشرة لتطهيرها.
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